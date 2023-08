Jornada de puertas abiertas de vivió en el Centro de Rehabilitación de Teletón en Asunción

“Hoy hacemos una jornada de puertas abiertas se invito a la ciudadanía a todos los que quieran conocer por dentro a la Fundación Teletón. El consejo directivo de la fundación lo que desea es que la gente conozca por dentro a Teletón, que conozca los servicios que se realizan en el Centro de Rehabilitación Integral, hay muchas y diversas terapias que se realizan y lo mejor es que se conozcan como se hacen las terapias y que se puede lograr con los usuarios. La meta mas importante es que la gente conozca, mucha gente confía y ayuda a la fundación y lo que queremos es que la gente conozca por dentro. Principalmente en que lugar esta depositado su aporte que es muy importante y ver los resultados. Tenemos varios niños, hay varias familias que comentan sus experiencias como comenzaron y donde están hoy y esa es la satisfacción mas grande para nosotros”, comentó Vicente Scavone, presidente del consejo directivo de la Fundación Teletón.

Lea más: Día Nacional de la Accesibilidad: invitan a crear el Mapa de rampas

Los invitados de las diversas empresas que ayudan a la Fundación realizaron un recorrido por cada servicio que se brinda en el centro de Asunción, con la presencia de familias que dieron su testimonio en primera persona, la Fundación abrió sus puertas en una jornada muy emotiva, para agradecer a toda la gente que hizo posible la meta alcanzada el año pasado y mostrar todo lo que se logra día a día gracias al apoyo solidario de tantas personas e instituciones.

Víctor Ibarrola, director ejecutivo de la Fundación Teletón manifestó que este año desde el mes de abril lograron volver abrir la lista de espera en Asunción y ya tienen 100 niños que se anotaron el 95% de los niños son bebés muy chiquitos. “Ellos también fueron ingresando gracias a que llegamos a la meta el año pasado. Hoy es un evento para agradecer tanto apoyo, abrir las puertas, rendir cuentas y no solo hablando si no mostrando. La gente puede consultar y ver las diferentes terapias que brindamos. Toda la semana vamos a estar recibiendo a la gente en los centros de Teletón de Asunción, Alto Paraná y de Caaguazú, ya sea que haya donado o no. Vamos a recibir a todas las personas que quieran venir a conocer Teletón, que quieran hacer preguntas o conversar con las familias y con los terapeutas. Siempre están abiertos los centros de Teletón pero con mucho énfasis esta semana y también anunciamos que ya tenemos fecha para la próxima maratón de Teletón que será el 10 y 11 de noviembre”.

Lea más: La rehabilitación incluye a todo el entorno

También, Diana Zalazar, directora de Comunicación dijo que abrieron las puertas de la Fundación para recibir a las personas que formaron parte de Teletón 2022, aliados de prensa, familias, empresarios a todos los que ayudaron a llegar a la meta. “La jornada de hoy es para mostrar todos los logros que hizo Teletón, los logros de cada servicios, contar la cantidad de ayudas técnicas que se realizan. Están las familias que pueden contar sus experiencias y todo lo que pudieron lograr gracias a las terapias que brinda la Fundación. A partir de este lunes 28 de agosto las puertas están abiertas para todas las personas que quieran conocer Teletón”.

Los centros de Teletón que están situados en Asunción, Coronel Oviedo y Minga Guazú están abiertos los 365 días del año para que todas las personas puedan conocer de cerca el trabajo que se hace, que se conozca y se experimente la experiencia de cerca durante toda esta semana. En Asunción pueden visitar el centro de 8:00 a 17:00, en Coronel Oviedo y Minga Guazú de 7:30 a 16:00.

Lea más: La gran mesa de Teletón tuvo multitudinaria concurrencia en los 40 años de la Comilona

Este año, Teletón se propone de cara a su maratón de los días 10 y 11 de noviembre, el gran desafío de seguir sosteniendo las atenciones integrales y gratuitas que brinda a más de 1.600 familias de la capital y los 17 departamentos del país, de manera a poder brindar atenciones de calidad a más niños y niñas con discapacidad.

Acerca de Teletón

La Fundación Teletón Paraguay es una organización sin fines de lucro que brinda servicios gratuitos de rehabilitación integral a niñas, niños y adolescentes con discapacidad y sus familias. En estos 43 años de vida institucional brindó más de 2.000.000 atenciones médicas y terapéuticas.

Todos los ingresos y egresos están auditados por la Consultora Daniel Elicetche & Asociados, y la ciudadanía puede revisar la memoria, el balance y el informe de auditoría de todos los años de gestión visitando la web: www.teleton.org.py/rendicion