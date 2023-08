Municipalidad aplica multas por estacionar sobre avenidas de San Antonio y conductores se quejan

Conductores bolivianos se quejaron ante el caso de que la municipalidad de San Antonio aplica multas por estacionar en las avenidas del distrito. Los extranjeros aseguran que no tienen donde quedarse debido a que el predio habilitado ya no da abasto.

Los conductores indicaron que aparcar en la vía pública genera muchos inconvenientes por la inseguridad reinante y que constantemente son víctimas de robos de parte de los delincuentes cuando estacionan en las calles vecinales.

Aseguran que quedarse sobre las avenidas ofrece una mayor comodidad por la iluminación y el tránsito, porque en las calles vecinales el peligro es mayor por la gran cantidad de adictos que recorren todas las madrugadas.

Por otra parte, estacionar sobre la avenidas principales de la ciudad es motivo de multa de un total de 10 jornales mínimos, según lo establecido en la ordenanza municipal.

Multas establecidas por ordenanza

Por su parte el intendente municipal, Santiago Aguilera (PLRA), comentó que por ordenanza está establecida la multa a los rodados que estacionan en los lugares prohibidos y sostuvo además los camiones de gran porte destruyen las calles y veredas.

“Recibimos las denuncias de que el personal de tránsito coimea, entonces exigimos las boletas por las infracciones y tenemos muchas denuncias de los vecinos por la presencia de estos camiones que obstruyen todo, muchas veces no pueden entrar ni salir de sus casas”, expresó el intendente.

Asimismo, dijo que los camiones pueden quedarse en las calles vecinales y no obstruir los garajes de los vecinos, asegurando que muchos no quieren ingresar en los estacionamientos privados para no pagar.

También aseguró que las multas “son para todos” y no solo para los camioneros bolivianos.

Sobre la habilitación del predio de la familia Centurión para estacionamiento, reiteró que tienen que cumplir con todos los requisitos, como estar al día con el impuesto inmobiliario y presentar la evaluación del impacto ambiental.

“La familia Centurión debe pagar su impuesto inmobiliario y presentar todos los documentos para que se habilite el estacionamiento. No existe otro mecanismo; se hace por la vía legal o no se hace”, expresó el jefe comunal.

Sin embargo el propietario del inmueble, César Centurión, alega que el monto establecido por la municipalidad es muy elevado y que no se ajusta al valor fiscal vigente, mientras que la evaluación de impacto ambiental está en estudio.