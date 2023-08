Fusión IPS – MSP dejó resultados negativos en Ayolas, dicen

Pobladores del barrio San José Mí de Ayolas, señalan que la integración de los servicios entre el Centro de Salud de Ayolas (CSA) y el Hospital Regional de IPS, impactó de manera negativa y dejó sin asistencia médica a los sectores más vulnerables de la ciudad.

Victorina Ferreira, pobladora del citado barrio, señaló que la integración de los servicios se realizó supuestamente para optimizar la atención médica que se brinda a la población, pero eso no se ve en la realidad.

“Cuando se hizo la integración, y después de muchas manifestaciones que hicimos, se nos prometió que se iba a potenciar y ampliar la atención médica en local donde funcionaba el Centro de Salud de Ayolas (actualmente Unidad de Salud Familiar), eso nunca se cumplió. Acá solamente se tiene atención médica de lunes a viernes desde las 07:00 a 15:00, después ya no podemos enfermarnos”, expresó la pobladora.

Por su parte Juan Carlos Pérez, vecino de la zona, dijo que la integración de IPS y MSP no es beneficio para los pobres. Solamente favorece a los asegurados porque pueden acceder a medicamentos del Instituto de Previsión Social y de Salud Pública, pero lo que no son asegurados, si no consiguen medicinas en la farmacia del MSP, y no tiene dinero para comprar remedios, solo les queda volver con la receta a sus hogares.

Por su parte el director del Hospital Integrado de Ayolas, Dr. Emilio Ruiz, mencionó que la integración de servicios, permitió beneficiar a los pacientes que acuden al centro asistencial.

Seguidamente mencionó que allí se realiza cirugías de alta complejidad que, además de beneficiar a pacientes de Ayolas, también favorece a personas de otros distritos y departamentos. Se cuenta con servicios de terapia intensiva, la estructura es de IPS y los equipamientos del Ministerio de Salud Pública.

También dijo que Unidad de Salud Familiar del barrio San José Mí en realidad se fortaleció. En el lugar funciona el programa Abrazos que beneficia a niños de familias de escasos recursos. Cuenta con todos los servicios de una USF, además se está en un proyecto de ampliación de especialidades en consultorios externos para poder descentralizar la atención en el Hospital Integrado de Ayolas.