Habilidades de poder, ¿qué son y por qué las empresas las buscan en el perfil del trabajador?

Inteligencia emocional, gestión del tiempo, comunicación eficaz, manejo del estrés, capacidad de colaboración, eran anteriormente conocidas como “habilidades blandas”, en el mundo laboral moderno; y en la búsqueda de empleo estas habilidades están comenzando a tener un nuevo nombre: “habilidades de poder”.

Sandra Balbuena, directora de la agencia Megáfono, explica en que consisten estas habilidades. “Estas habilidades son el pilar de nuestro talento que nos permiten aplicar los conocimientos técnicos”, explicó.

“Hoy día la mayoría de las empresas están buscando un conjunto de capacidades que no solamente sean conocimientos técnicos, es muy importante que los profesionales que quieran acceder a puestos de trabajo también tengan otras habilidades llamadas hoy en día habilidades de poder”, puntualizó.

Lea más: ¿Buscas trabajo?: estos son los 5 puestos más requeridos en Paraguay

Empleo: el aprendizaje constante es algo muy apreciado

La profesional aseguró que el ámbito laboral es un mundo cambiante, principalmente debido a las constantes innovaciones tecnológicas que se van desarrollando. “Lo que ayer uno aprendió, hoy día ya puede ser obsoleto”, reflexionó. Sobre el punto, manifestó que la capacidad de aprendizaje constante es muy valorada por las empresas.

La comunicación efectiva también es importante, y hay que tener en cuenta que la comunicación ha cambiado porque no solo es cara a cara, sino que también es virtual. “Hay un ambiente de trabajo híbrido virtual y presencial, y uno tiene que saber conectarse con las personas a través de esos medios digitales”, destacó.

Habilidades de poder en el currículum

En otro momento, Balbuena manifestó que este tipo de habilidades el profesional no puede respaldar con un certificado como lo hace con sus capacidades técnicas, sin embargo; lo que sí se puede contener el currículum es una presentación de la persona en donde se describa a sí misma destacando sus habilidades de poder.

Lea más: Estos son los empleos que más pagan en Paraguay

“Por eso es fundamental conocerse a uno mismo, saber cuáles son mis fortalezas y presentar en mi currículum quién soy, a qué a punto, cuáles son mis objetivos, que yo tengo para ofrecerle a la empresa. No solamente los títulos o la preparación, sino lo que yo ofrezco”, sostuvo.

Recomendaciones para quien busca un empleo

Finalmente, la profesional ofreció algunas recomendaciones que los profesionales tienen que tener en cuenta en su búsqueda de encontrar algún puesto laboral.

“Primeramente, capacitarse, autoconocerse y trabajar en el desarrollo de estas habilidades de poder. Si soy un trabajador que tiene muchos conocimientos técnicos, pero me cuesta comunicarme, no soy muy sociable, me cuesta hablar en público; entonces lo que tengo que hacer es entrenarme en eso donde sé que tengo una debilidad”, destacó.

“Y el desarrollo de estas habilidades las debo plasmar también en mi currículum, porque eso es lo que hoy día los empleadores están mirando”, reflexionó.