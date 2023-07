¿Buscas trabajo?: estos son los 5 puestos más requeridos en Paraguay

Actualmente, en Paraguay existe un ranking de cuáles son los empleos y trabajos más solicitados por las empresas y que cuentan con mayor salida laboral, según registros del Ministerio del Trabajo.

Para el primer semestre del 2023, hubo una leve variación con años anteriores, según explicó la ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, siendo que el puesto de costura ingresó en el listado como uno de los más solicitados.

El Ranking se compone de la siguiente forma:

Ventas: vendedor externo, vendedor de call center, asesor de ventas, asesor comercial, ejecutivo comercial, entre otros. Existen actualmente 8.488 puestos. Atención al cliente (ATC): ATC restaurante de comidas rápidas, ATC call center, entre otros. Existen actualmente 5.009 puestos. Operarios de producción (maquiladoras): Existen 3.870 puestos. Sector gastronómico: cocinero, ayudante de cocina, bartender, asistente de cocina, repostero, panadero, confitero. Existen actualmente 896 puestos. Costura: costura industrial, moldebasista, ayudante de costura, operario de costura, entre otros. Existen actualmente 340 puestos.

Características requeridas en ventas y ATC

La ministra del Trabajo, Carla Bacigalupo, explicó cuáles son las habilidades que más se solicitan para cada uno de los puestos, según registros de la cartera a su cargo.

“Primero, ventas, que está siempre en el número uno. Todas las empresas del país requieren un buen vendedor. Claro que ese buen vendedor tiene que tener una serie de habilidades, no solamente un título que dice que sabe vender, sino que tiene que dominar el castellano, oratoria y dicción, habilidades digitales, habilidades blandas y además tener, digamos, los conocimientos técnicos de ventas”, precisó.

Agregó que por ese motivo, mediante el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), abrieron una escuela de ventas, donde cada persona que quiere capacitarse tanto en ventas como en atención al cliente, hace un trayecto formativo, empezando por castellano, oratoria y dicción, habilidades blandas, dactilografía, word y excel, y ventas y atención al cliente.

Sector industrial

En el sector industrial también existen muchos cargos que buscan ser cubiertos, principalmente en el rubro de la maquila, que si bien da oportunidad de primer empleo, no requiere mucha preparación, pero siempre se busca capacitar en habilidades blandas, la parte actitudinal en el trabajo, según explicó Bacigalupo.

“El operario de producción se forma a partir de oficios como seguridad y salud en el trabajo, sobre todo electricidad y electrónica, que tenemos en varios centros del país. También el área mecánica automotriz muy requerida como habilidad en este puesto oficial de producción”, indicó la ministra.

En cuanto a la costura industrial, son tanto empresas e industrias nacionales como extranjeras que llegan a Paraguay para abastecer al mercado brasileño y de la región, está creciendo muchísimo, por lo que muchas veces incluso no da abasto la mano de obra en cuanto a la demanda de las empresas en este rubro, según afirmó Bacigalupo.

“Hicimos un relanzamiento del centro de textil con nuevas máquinas donadas por Taiwán, está 100% con turno mañana, tarde, noche y los sábados. Aquí (Asunción), como todo SNPP del país, tenemos costura en más de 25 centros, estamos enseñando costura industrial para abastecer esta demanda que tenemos”, agregó la ministra.

Sector Gastronómico con alta demanda

Uno de los sectores que más demanda de trabajadores para ocupar puestos vacantes, es el sector gastronómico, el cual presenta mayor recuperación luego de la pandemia, aseveró la titular de la cartera de Trabajo.

“Todo lo que es ayudante de cocina y el mundo de la gastronomía, y del sector terciario en general, pero más hacia el área de gastronomía. Tenemos muchísimo pedido de ayudantes de cocina, mozos de salón, bartenders, bueno, todo lo que enseñamos desde nuestra Escuela de Cocina en Asunción, pero también escuelas de cocina en todo el país”, precisó.

Superpoblación de universitarios y escasez de mandos medios

Según Bacigalupo, generalmente para los puestos que figuran en el ranking, nunca se pueden llenar las vacancias porque falta mano de obra cualificada, principalmente en mandos medios, lo que hace que se repiense la educación hacia lo técnico, en oficios técnicos que son los más requeridos por el mercado laboral.

“Paraguay está superpoblado de universitarios, pero no de mandos medios técnicos y, justamente, lo que hacemos desde el plan nacional, es lanzar técnicos al mercado en estas áreas y en otras que son muy requeridas, pero históricamente se ha potenciado demasiado la universidad y no lo técnico, entonces no podemos cubrir estas vacancias”, explicó.

En ese sentido, aseguró que según las estadísticas del ministerio, 8 de cada 10 de los alumnos dedicados en oficios técnicos se insertan laboralmente o emprenden, en menos de 6 meses. Así también, consideró que quienes emprenden, lo hacen porque no quieren emplearse en relación de dependencia, que son el 50% de los que estudian un oficio técnico.

“Hoy tenemos más de un millón de usuarios de nuestro sistema de identidad, 900.000 certificados emitidos en 5 años y son 340.000 personas únicas que ya beneficiamos, porque hay personas que hacen varios cursos con nosotros. Muchas mujeres, gracias a Dios, en oficios técnicos también, que como ofrece una nueva tendencia que estamos impulsando mucho en el mercado de trabajo con una altísima inserción laboral”, agregó.

Cursos más solicitados en el SNPP

Por otra parte, la ministra dijo que cuentan con una alta demanda de cursos en belleza y estética, lo que no coincide con la demanda de trabajo.

Afirmó que actualmente están logrando que cada vez más gente quiera estudiar oratoria y dicción, considerando que tuvieron que revolucionar la oferta formativa, ya que mucha gente creía que con la formación del bachillerato bastaba, sin embargo, la gente termina el colegio sin saber expresarse correctamente y eso hace que no se les contrate como vendedor.

Dijo que en ventas, atención al cliente, operario de producción, seguridad ocupacional, cocina y costura son los cursos que más pide y solicita la gente en cada una de las ciudades.

“Si vos me decís el ranking de cursos solicitados, yo te digo que está primero cocina, después está costura, luego manejo de máquinas pesadas, que se requiere mucho en el país, y también después todo lo que es seguridad y salud en el trabajo y belleza y estética”, aseveró.