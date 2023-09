IPS: ¿Qué pasó con el nombramiento de Aníbal de los Ríos?

El doctor Aníbal de los Ríos, quien fue nombrado como consejero representante del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) ante el Instituto de Previsión Social (IPS), no realizó a la fecha la posesión del cargo.

Lea más: Caso amputación errónea: designan al Dr. Aníbal de los Ríos como Consejero del IPS

El médico, quien fue nombrado por el presidente de la República, Santiago Peña, según Decreto 190 del Poder Ejecutivo, es cuestionado por su actitud ante al caso de don Ramón Samudio. Hace un año, el hombre de 80 años perdió ambas piernas en el IPS luego que los médicos que lo operaron, hayan cortado la pierna equivocada. Algo que luego alegaron que era necesario y que no hubo error en la amputación, sino en la comunicación del hecho a sus familiares.

Tras conocerse el nombramiento de Aníbal de los Ríos, la familia Samudio y aportantes del seguro social pidieron la destitución del médico.

En IPS nadie responde si Aníbal de los Ríos hará posesión del cargo

Tras el rechazo al nombramiento del citado médico, el doctor Jorge Brítez, presidente del Consejo de Administración del IPS, había dicho -la semana pasada- que conversaría con de los Ríos y que se investigará la situación en base al caso ocurrido en julio del 2022.

Al momento de la amputación equivocada, De los Ríos era el jefe del área de Traumatología y había salido en defensa de sus colegas, quienes en una confusa situación amputaron la pierna izquierda de don Ramón, pese a que el parte médico indicaba que el miembro inferior a cortar debía ser la pierna derecha.

El hombre, quien cumplió 80 años este viernes, terminó perdiendo ambas piernas y tuvo que someterse a múltiples operaciones posteriores.

De los Ríos fue nombrado, pero no participó en sesiones del Consejo

Tras el escándalo que suscitó su nombramiento, únicamente Brítez respondió a los cuestionamientos realizados, alegando que fue Santiago Peña quien designó al médico como consejero de la institución. Dijo además que pese a lo mediático del caso Samudio, no conocía todos los detalles, pero que se iba a interiorizar.

Lea también: IPS: designación de consejero “es una bofetada para la familia” de hombre amputado por presunto error

A la fecha, el doctor de los Ríos no participó de las sesiones del Consejo de Administración, que desde la semana pasada se transmiten en vivo, a través del canal de YouTube del IPS. Desde la Dirección de Comunicación del ente no pudieron responder si el médico hará posesión del cargo o no.