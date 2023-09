Caso Mocipar: Dany Durand con libertad ambulatoria en tercer proceso por estafa

La jueza de Garantías Alicia Pedrozo dictó la libertad ambulatoria de Dany Durand Espínola, su esposa Luz Marina González de Durand y su hermana María Patricia Espínola de Durand; en el proceso que afrontan por supuesta estafa de G. 9.000.000 a un cliente de la empresa Mocipar.

Los tres procesados tienen prohibición de salir del país y prohibición de cambiar de domicilio sin autorización judicial, además de la obligación de comparecer a todas las audiencias y actos convocados en la presente causa penal, así como una caución juratoria de su sometimiento al proceso.

Lea más: Caso Mocipar: cuarta imputación contra exministro del MUVH Dany Durand

Esta es la tercera imputación que soporta Dany Durand y fue presentada el 23 de junio de 2023 por parte del fiscal José Martín Morínigo, por la presunta comisión del hecho punible de estafa en contra de un cliente de Mocipar identificado como Reinaldo Ramón Rolón Fariña, cuya denuncia dio inicio a la investigación fiscal.

Según la denuncia, en el mes de julio del 2013 Rolón Fariña firmó contrato con Mocipar para la compra de un vehículo en 60 cuotas. La fiscalía señala que, al no entregársele el rodado por el que pagó en 60 cuotas, el mismo habría sido compelido a suscribirse a otro contrato, para la adquisición de otros artículos, pero al no poder llegar a ningún acuerdo y al no haber recibido beneficio alguno, pese a que habría pagado todas las cuotas hasta el mes de julio del año 2018, sufrió, aparentemente, perjuicio patrimonial por la suma de G. 9 millones.

Tercera imputación contra Dany Durand en caso Mocipar

La imputación del Ministerio Público resalta que los supuestos ilícitos habrían tenido inicio en el año 2006, desarrollándose aparentemente durante los años sucesivos y supuestamente culminaron entre los últimos meses del año 2019 y principios del año 2020.

Lea más: Caso Mocipar: ratifican que causas contra Dany Durand no serán acumuladas

La operativa presuntamente ilegal habría tenido como punto de partida el ofrecimiento de bienes, tales como, vehículos, propiedades inmuebles y electrodomésticos a precios accesibles, promocionados mediante el programa televisivo “Domingo en Familia”, que habría sido creado, dirigido por el Sr. Dany Edgar Xavier Durand Espínola y presentado por el mismo desde el 2003 hasta el año 2014.

Los miembros del directorio del denominado Grupo Mocipar (integrado por las firmas Mocipar Automotores S.A., Mocipar Propiedades S.A. y Mocipar Hogar S. A.), habrían establecido una estructura, que al parecer, les permitía conseguir sumas de dinero en forma mensual, de personas, que luego de haber pagado durante años una cuota y de haber cumplido con creces los círculos establecidos, no habrían recibido nada a cambio como contraprestación por las sumas de dinero que habían abonado.

Lea más: Dany Durand: Cámara anula absolución y exministro afrontará nuevo juicio

Fiscalía consiguió prórroga en segundo proceso

Ayer el Tribunal de Apelación en lo Penal 4ª Sala de la Capital dio a conocer el fallo por el cual otorgó la prórroga solicitada por la fiscala Fátima Capurro, quien presentó la segunda imputación por supuesta estafa en contra del exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat Dany Durand Espínola y otros seis exdirectivos de la empresa Mocipar SA.

Los demás procesados en la segunda causa penal son Fernando Román Fernández, Marcela Durand, Luz Marina González de Durand, Diana Teresita Britos Ocampos de Román, Flavio Arturo Britos Ocampos y María Patricia Espínola de Durand.

La jueza de Garantías Alicia Pedrozo había fijado para este 20 de setiembre la fecha límite para la presentación del requerimiento conclusivo, por parte de la agente del Ministerio Público. Con la decisión del Tribunal de Alzada la nueva fecha para finalizar la investigación fiscal es el 20 de marzo de 2024.

Lea más: Caso Mocipar: Fiscalía tiene 6 meses más para finalizar investigación a Dany Durand