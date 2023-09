Funcionarios del Ministerio del Trabajo también exigen sus derechos

Ferreira declaró: “Nosotros hoy nos reunimos, hay varias cuestiones, estamos pasando por graves persecuciones de la ministra -del Trabajo-, que era nuestra compañera de trabajo”.

Ferreira se mostró sorprendida porque “además de estas persecuciones, aparte de que hoy no se da respuesta al concurso interno donde 41 funcionarios fueron adjudicados lícitamente. Entre ellos se encuentran tres personas con capacidades diferentes”.

Según dijo ese es el único mecanismo, según la ley y en las reglamentaciones para el aumento de salario de los funcionarios públicos.

“De los 41 funcionarios más de la mitad gana salario mínimo, esto implica que el salario mínimo, menos 16%, ellos ganan por debajo del salario mínimo”, reiteró.

Funcionarios del Ministerio del Trabajo protestan porque son perseguidos

Amplió: “De hecho que ahora con el aumento del salario mínimo están por debajo, porque nosotros solo tenemos aumento por presupuesto. Y ellos hasta hoy en día no están dando respuesta a lo requerido por Hacienda”.

“Hacienda lo único que solicita es la ratificación de las nuevas autoridades porque ya está como para cargarse. Es más dice luego que el ministerio envía la ratificación y se va a proceder a la carga en Sinar”, especificó.

“Hasta hoy no hay respuesta, hoy el viceministro nos atendió, nos prometió que nos iba a dar solución para el jueves, no sé que más están buscando. Como le dije al viceministro no van a encontrar nada porque todas las personas que rindieron lo hicieron de forma lícita, participaron con otras 250 personas”, explicó.

Funcionarios del Ministerio del Trabajo eran directores y ahora están en el “limbo”

“Y después estamos los que eramos directores que hoy día somos y no somos funcionarios, estamos de baja en Sinar. Ellos no tienen todavía un dictamen donde nos puedan asignar nuevas categorías, vamos a estar sin salario. Nos retuvieron 15 días de salarios, nos envían a cualquier lado y sin funciones”, denunció.

“Nos tiran en cualquier lado, nosotros somos profesionales, y solamente esto se debe a que trabajamos con la anterior ministra, Carla Bacigalupo”, remarcó.

Según Ferreira, se les persigue por cumplir lo que establece la reglamentación. “La ley 1626 nos obliga a nosotros a acatar las órdenes. Y por esa razón nos persiguen, nos tiran en todos lados, no nos respetan, no miran nuestro currículum”.

“Nosotros estamos acá pidiendo el cese de la persecución, que se le de a los compañeros las categorías que fueron adjudicadas licitamente”.

“Somos 10 aparentemente que eramos directores, estamos hoy día de baja en Sinar, estamos en el limbo, y después están los 41. Sin mencionar que los demás directores que entraron por cargo de confianza y salieron tampoco están recibiendo su salario”.

Seguirán manifestándose

“El viceministro nos dijo hoy que van a analizar y para el jueves nos va a recibir otra vez”, adelantó.

“Nosotros vamos a seguir con las manifestaciones hasta que ellos puedan expedirse. Ellos deberían sacar un documento donde digan que van a cancelar un proceso de concurso lícitamente, certificado por la Secretaría de función pública”, remató.