Vecinos denuncian que mansión es mina de mosquitos, pero dueños dicen que es agua tratada para plantas ornamentales

Vecinos de Asunción que habitan en el edificio Sicilia, contaron que desde el mes de enero insistieron con sucesivas notas a la Municipalidad de Asunción, pidiendo por favor que intervenga y haga una urgente limpieza de una vivienda ubicada en la calle Milano Nº 841, entre Montevideo y Ayolas, por gran cantidad de mosquitos, y supuestos criaderos en aguas estancadas.

Según se observa en las imágenes que nos proporcionaron, que tomaron desde arriba del edificio, se trata de una mansión que tiene varias piletas, cargadas con agua estancada, aparentemente en descomposición, pues se observa un color verde.

Según expresiones de los vecinos, esto “no es solo un criadero, sino una mina de mosquitos”.

Aseguran que la cantidad de mosquitos es insoportable

Los habitantes del edificio Sicilia, ubicado delante de esta propiedad, padecen la situación día a día desde hace por lo menos seis meses, pues la cantidad de mosquitos es insoportable, expresan.

Es por eso que, reiteraron incansablemente sus reclamos escritos, pero sostienen que la Municipalidad no se hizo eco hasta el momento.

En el edificio Sicilia habitan 56 familias, que día a día viven en zozobra, temiendo que en cualquier momento ellos o sus hijos se contagien de algunas de las enfermedades transmitidas por vectores. Combaten a los mosquitos como pueden, con espirales y repelentes, pero no es la solución real, y reclaman que responsable de la existencia de agua estancada se hagan responsables de la urgente limpieza.

Insisten en que son aguas tratadas

Desde nuestra redacción nos pusimos en contacto con el director de la Policía Municipal de Vigilancia, Ariel Andino, quien se comprometió e enviar urgentemente a un equipo y realizar la intervención a la vivienda, en caso de encontrarse criaderos.

Comentó que en una ocasión anterior, en febrero de este año, ya fueron a intervenir este mismo domicilio, y en ese momento no estaba abandonado. Las personas que los atendieron les mostraron el lugar y les explicaron que se trataba de agua tratada con plantas ornamentales y un proceso de filtración. El director aseguró que en ese momento no había mosquitos; por ese motivo no se les hizo el acta.

Se les solicitó que informen detalles sobre tratamiento

Este miércoles, fiscalizadores volvieron a visitar la casa y volvieron a encontrar a personas, quienes les dieron la misma explicación. Aparentemente, se trata de agua tratada.

“De igual manera se les notificó y pidió un informe escrito en el que expliquen cómo tratan el agua”, explicó Andino.

Tras la verificación, Ariel Andino, director de la Policía Municipal de Vigilancia, refirió a ABC Color que dentro de agua tratada habitan peces, y con estos “es casi imposible que los mosquitos se reproduzcan, pues se alimentan de ellos”.