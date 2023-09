IPS: Cómo saber si tu patronal está pagando tu aporte

Si bien la ley indica que el empleador debe abonar el aporte al IPS por su empleador, es un error asumir que simplemente la patronal lo está haciendo.

Usted mismo puede tomarse la tarea de controlar, de forma muy sencilla, que su empleador efectivamente esté pagando los aportes que hace por usted a la Previsional.

Recuerde, esto no es un favor que le hace su empresa, sino una obligación que tiene y un derecho que usted debe ejercer.

Estar al día es fundamental para maternidad

En el caso particular de las madres, llevar un control es aún más vital. Si la patronal no está al día con el pago del seguro social, la madre no podrá cobrar su reposo de maternidad.

Primero, acceda a la Página Web del IPS desde cualquier dispositivo a través de www.ips.gov.py

Entre al recuadro Consulta del asegurado. Una vez en el sitio web, ingrese al ícono Mi IPS.

Cuando haya ingresado allí, ingrese el número de cédula del titular del seguro.

Debe controlar si figura como activo

De esta forma, podrá verificar de manera simple si está activo como asegurado y si su aporte se encuentra al día.

Si usted necesita más detalles sobre el importe que el empleador aporta por el trabajador, liquidaciones de reposos, etcétera, puede hacerlo descargando la aplicación MI IPS.

Si algo no le queda claro y desea obtener más detalles, no dude enviar su consulta a través de la dirección de correo electrónico subsidios@ips.gov.py

El pago regular del seguro de IPS es fundamental para acceder a todos los beneficios que brinda la Previsional, como la atención médica, las prestaciones económicas, los reposos por enfermedad, accidente laboral y maternidad.