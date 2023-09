Muerte en Arrayanes: se lavan las manos y responsabilizan a empresa contratada para la lumínica

Ante la reacción de familiares del joven Rodolfo Núñez Scolari (27), fallecido en el complejo deportivo “Los Arrayanes”, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos insistió hoy en que la primera pericia forense hablaba de una muerte súbita y que todavía no se tiene el resultado de la autopsia final para confirmar que se haya tratado de una electrocución.

“El análisis que tenemos del primer médico forense es que encontró una muerte súbita, no encontró signos de electrocución”, manifestó. De la misma manera, aseguró que la carga eléctrica que se halló en la columna del complejo era “mínima” y que había otras personas alrededor de Rodolfo, a quienes no les pasó nada.

Lea más: Muerte en Arrayanes: Fiscalía dilata decisión en caso ocurrido en complejo deportivo

“Lo que hicimos fue verificar el circuito cerrado y de esa verificación surge una información bastante llamativa, había una cantidad de personas que estaban alrededor de fallecido, también recostados y ninguno dio signos de que esa zona estaba con carga eléctrica, esos son los datos”, indicó el defensor de la firma Epro S.A., locataria de la cancha de fútbol ubicada dentro del complejo Arrayanes.

“No existía carga eléctrica ni en la baranda ni en la rejilla donde estuvo sentado, pero en una zona de las vallas donde está el tablero sí había una pequeña fuga de carga, ahora hay que analizar si eso es suficiente (para causar la muerte)”, agregó en otro momento.

Lea más: Muerte en Arrayanes: Fiscalía dilata decisión en caso ocurrido en complejo deportivo

Afirman que instalaciones son nuevas

Por otra parte, el abogado agregó que si se confirma una electrocución, se deberá indagar a la empresa que fue contratada este año para realizar las instalaciones lumínicas y eléctricas en la cancha.

“Si nosotros encontramos que la causa de fallecimiento resulta ser la electrocución, hay una empresa responsable que hace meses nomás hizo la instalación de todo el tablero y la lumínica y tenemos la factura y toda la documentación, y va a tener que venir a dar explicación”, indicó, deslindando responsabilidad de la firma.

No supo mencionar el nombre de la empresa encargada de esas instalaciones, pero prometió solicitar las facturas. “Tenemos documentado que estas iluminaciones son nuevas y se tiene el nombre de la empresa”, aseguró y mencionó que en el contrato de alquiler que tienen con Arrayanes se contempla la devolución de la inversión de esas instalaciones en caso de rescisión, por lo cual también esa es una prueba de que se hicieron dichos trabajos.

En otro momento, aseguró que dicha empresa es la responsable de que los sistemas eléctricos estén en funcionamiento. “Tenemos documentado que las iluminaciones son nuevas. Lo hicieron este año y está documentado quién lo hizo”, insistió.

Lea más: Confirman que columna de complejo deportivo se encontraba electrificada

En cuanto a los reclamos por la presunta mala instalación, aseguró que todas las columnas estaban de la misma manera. “Que sea feo o no sea estético no implica que esté fuera de las reglas. Lo que se ve es que la estructura de la columna de hierro tiene la salida desde la caja donde están los fusibles, una salida de un caño de metal que se nota que es el original, que justamente para modernizar se cortó en la base y se añadió un ducto de otro material. La persona que hizo la instalación nueva conectó lo nuevo con lo viejo, pero ahí no hay pérdida de energía”, insistió.

En cuanto a la responsabilidad, el abogado defensor se desligó e insistió en que la persona que realizó la instalación es la que tenía que “respetar las reglas de dejar en funcionamiento para que no exista ningún riesgo de electrocución”.

Lea más: Joven habría fallecido por electrocución en conocido complejo deportivo de Asunción