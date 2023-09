Escrachan a fiscal por supuesto acoso y este anuncia accionar por injuria

Armando Cantero analiza denunciar por injuria a una funcionaria de la Fiscalía, que lo escrachó en redes sociales por supuesto acoso sexual.

Según relató el agente del Ministerio Público, en 2022 sostuvo un intercambio de mensajes con Romina Rivarola, funcionaria del Ministerio Público de Mariano Roque Alonso (MRA). Tras las conversaciones, en una oportunidad, compartieron una cena en la casa del fiscal y se despidieron con un beso, sin otro tipo de contacto físico. “Todo fue consentido”, remarcó.

Luego de esta salida, según menciona el fiscal, compañeros de trabajo y amigos le advirtieron que “la joven estaba en un vínculo un tanto confuso con otro fiscal”, por lo que decidió no continuar con la relación que estaba empezando.

Igualmente, aunque la relación afectiva no prosperó, Cantero reconoce que seguía intercambiando mensajes con Rivarola en tono de “flirteo”, pero con menos frecuencia y sin encontrarse fuera del contexto laboral.

Escrache por supuesto acoso sexual sería por cuestiones privadas de Romina y su pareja

El fiscal Cantero comentó que le llama mucho la atención que los mensajes publicados en las redes sociales sobre el supuesto acoso sexual estén escritos en “tercera persona” y que mencionó situaciones que supuestamente se dieron en sede la Fiscalía, donde las oficinas tienen puertas de blíndex, es decir, se puede ver lo que ocurre allí desde afuera.

“Ella dice que le llamé a mi oficina y me bajé el pantalón y le pedí que me haga sexo oral; eso es impensable. Nunca haría algo así; además, la oficina tiene blíndex, se ve todo desde afuera”, explicó el fiscal.

En ese contexto, también mencionó que, según tiene conocimiento, Romina Rivarola retomó la relación con el papá de su hija, quien también es agente fiscal, y que el escrache en redes se dio por una “cuestión privada” entre ellos.

De la misma forma, Cantero enfatiza que toda la interacción que tuvo con Romina fue cuando ella estaba separada de su pareja y que todo fue consentido. Aclaró que no existió acoso porque no hubo hostigamiento y que ella no está en situación de dependencia hacia él.

No hizo denuncia oficial

Romina Rivarola, quien es funcionaria de la Fiscalía, escrachó al fiscal Cantero en su cuenta de X (exTwitter). “Fiscal Acosador Armando Cantero... Se aprovecha de la funcionaria contratada prometiendo nombramiento la cita en su Dpto. por cuestiones laborales aprovechándose de su cargo!! (sic)”, escribió.

En un siguiente posteo, resaltó: “Acoso sexual previsto y penado en artículo 133 del CP. Ese nombre sí te viene bien Fiscal.. nose porque mejor no se guarda al silencio no tiene ni la más mínima vergüenza (sic)”.

El grave caso publicado por la joven abogada no fue denunciado ante el Ministerio Público ni en las instancias de la Función Pública, según manifiesta el fiscal Armando Cantero.

Desde ABC Color intentamos comunicarnos para tener la versión Romina Rivarola, pero esta no respondió las llamadas ni los mensajes enviados a su número telefónico. Tampoco respondió los mensajes remitidos a su buzón directo en X.

Escrachado presentará informe al fiscal general del Estado

Por otra parte, el fiscal Cantero afirmó que el lunes presentará al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, un informe sobre todo lo referido al caso, con documentaciones digitales y otros, para dejar constancia de la situación.