Doctora Barbie promociona relleno de pene: riesgos y recomendaciones de un urólogo

Ester Oliveira, conocida como una de las “doctoras Barbie”, publicó en su cuenta de Instagram videos hablando sobre una intervención de relleno de pene. Ambas profesionales médicos fueron acusadas por una de sus clientes de mala praxis, a quien supuestamente inyectaron sin consentimiento polimetilmetacrilato (PMMA) en el procedimientos en el rostro, lo cual le produjo secuelas.

El procedimiento consiste en aumentar el grosor del miembro reproductivo masculino mediante la inyección de ácido hialurónico, según la misma explicó. “¿Quién hace ese procedimiento? Normalmente yo y otro colega médico que yo invito para hacer, que es un especialista en ese tipo de rellenos”, comentó.

Agregó que la intervención no genera dolor en el paciente, ya que aplican una anestesia infiltrativa.

Además, mencionó que se trata de “un procedimiento costoso, pero con resultados muy grandes” durante aproximadamente 1 año.

Relleno de pene: procedimiento deben realizar urólogos

Para tener una perspectiva médica sobre los riesgos y complicaciones que podría generar conversamos con el presidente de la Sociedad Paraguaya de Urología (SPU), Gustavo Codas.

Codas, como primer punto, afirmó que es un procedimiento que no está prohibido, pero que no es habitual que un urólogo lo realice. Enfatizó que solo un profesional en esta rama de la medicina puede ejecutar intervenciones de cualquier tipo en el pene.

“Si una persona inyecta en el pene le inyecta algo y esto se complica, debería estar capacitado en resolver dicha complicación, como sería un urólogo”, dijo.

Agregó que cualquier procedimiento en el pene que es ejecutado por un profesional que no es urólogo se trata de una acción “criminal”.

Doctoras “Barbie”: riesgos de rellenarse el pene

Así también, habló sobre los riesgos que conlleva la realización de una intervención de este tipo. En primera instancia, resaltó que los pacientes se exponen a que se les inyecte cualquier tipo de sustancia, ya que existen antecedentes que los que promocionan este tipo de procedimientos en Paraguay no brindan garantías sobre el producto que utilizan.

“Por alguna razón no son los urólogos los que promocionan esto porque no es es un práctica habitual de los urólogos la colocación de ácido hialurónico en el pene. Esto está siendo promocionado por quienes fungen de medicina estética. Te inyectan cualquier cosa, no sabés. Te dicen que es ácido hialurónico, pero vos no sabés si es PMMA, aceite de motor o qué y después los urólogos vemos las complicaciones de este tipo de procedimientos”, dijo.

Otro de los riegos que uno puede sufrir en esta intervención es contraer alguna infección, la cual -incluso- puede derivar en una amputación parcial del miembro. “Esto es algo invasivo. Es una aguja que ingresa al interior del cuerpo y eso puede causar un infección, que puede ser pequeña y tratada con antibióticos, otras más avanzadas que pueden derivar en internaciones o en cosas más agresivas como el quitar una parte de la piel infectada o, incluso, una amputación parcial. Lo más temido son las infecciones en estas intervenciones”, dijo.

Acotó que en su consultorio ya acudieron varios hombres por procedimientos en sus miembros que derivaron en complicaciones como infecciones.

Intervención en el pene: consecuencias psicológicas

El presidente de la SPU también resaltó que consecuencias psicológicas debido a un resultado no deseado es otro de los riesgos que puede derivar de un relleno de pene. “Uno se hace para ganar el autoestima, pero al final termina siendo al revés porque el resultado no coincide con lo que uno esperaba”, dijo.

El médico resaltó que la mayoría de los procedimientos en el miembro reproductivo masculino no cumplen con las expectativas que se suponen, por lo que no recomienda realizarlos.

“Las acciones que se realizan para aumentar el grosor o longitud del pene en la mayoría de los casos no tienen resultados satisfactorios. Uno cree que es como un agrandamiento de mama, pero en el caso del agrandamiento del pene solo agrandan la circunferencia en estado de flacidez, pero uno estéticamente no busca eso, pues generalmente el tamaño suele influir en su estado de erección, en las relaciones sexuales”, dijo.

La recomendación de un urólogo

Codas, igualmente, resaltó que alrededor del 99% de los hombres que piensan que tienen un pene chico están equivocados, ya que los registros revelan que uno cada 100 hombres que consulta con urólogo padeció de una patología que derivó en que su miembro reproductivo sea pequeño.

“Cuando uno tiene un pene patológicamente pequeño, o sea, tiene una enfermedad que le causó el pene pequeño, es algo excepcional, no es nada frecuente. De cada 100 que vienen a mi consultorio, solo uno termina teniendo el pene pequeño realmente”, expresó.

En ese sentido, recomendó a los hombres que buscan realizarse cualquier intervención en el pene, ya sea de agrandamiento de grosor o longitud, acudir con un urólogo para que puedan recibir la asistencia correspondiente de un profesional.

Desde la redacción del diario ABC contactamos con la doctora Ester Oliveira en su cuenta de Instagram para acceder a más información sobre el relleno de pene que realizan, pero no respondió a los mensajes.