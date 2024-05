Ganaderos dijeron al presidente que trabajan a pérdida

Desde hace unos años que los ganaderos se encuentran trabajando a pérdida, a causa del nivel de precios y los altos costos de la producción, según informó el presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Dr. Daniel Prieto Davey, en la reunión mantenida con el presidente de la República, Santiago Peña, y lo que publicó el gremio en su sitio web.

Según el informe presentado al Ejecutivo por los referidos gremios ganaderos, el flujo de caja de toda la producción es negativa, considerando que los ingresos brutos por ventas en un año se estiman en US$ 1.721.848.703, cifra de la que restando los egresos de caja de US$ 1.865.464.204 se calcula un saldo negativo en caja de US$ 143.615.501. El estudio refiere no solo las dificultades, sino también algunas propuestas de solución para ser analizadas para toda la cadena de valor de la carne.

Prieto Davey manifestó que la difícil situación “solo se podrá revertir con la apertura de nuevos mercados y consolidando los que ya tenemos habilitados”, dijo.

El presidente de la ARP también habló del interés que tiene el sector de la producción de crear un marco institucional de trabajo conjunto entre la producción, la industria y el Estado, a través de un ente que se pueda denominar “Instituto Paraguayo de la Carne”, que según los ganaderos podrá atender adecuadamente los desafíos del sector cárnico como generador de desarrollo. Por su parte, el presidente de la República, Santiago Peña, enfatizó en la ocasión sobre la necesidad de buscar alternativas para el mejoramiento de la eficiencia de los pequeños y medianos productores, buscando integrarlos efectivamente a la cadena. Igualmente conversó en esa oportunidad con los ganaderos sobre su inminente viaje a EE.UU. y Taiwán. En tal sentido se puso de manifiesto la necesidad de abrir nuevos mercados, principalmente del sudeste asiático.