Muerte en Arrayanes: Rodolfo Núñez Scolari falleció sin saber que tendría otro hijo

Rodolfo Núñez Scolari, quien perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica en el complejo Arrayanes, durante un partido de fútbol, ya no tuvo la oportunidad de saber que será padre nuevamente. Su pareja, Monserrat Giménez, lo comunicó a la familia en una reunión privada, informó Ramón Scolari, tío de Rodolfo, en comunicación con ABC Color.

La pareja de Rodolfo y madre de su hija de 6 años confirmó a la familia que se encuentra esperando un segundo hijo. La noticia es una luz de esperanza en medio de la tragedia, pero también genera sentimientos encontrados, ya que el joven ni siquiera pudo conocer la noticia.

Monserrat confirmó la noticia del embarazo luego del fallecimiento de su pareja y comentó que su hija pequeña no comprende mucho la situación, cree que su papá está de viaje y regresará en algún momento.

“Es una felicidad, pero también me da rabia que Rodolfo no pueda disfrutar del momento y que mi hijo no tenga la dicha de compartir con su papá” indicó en una entrevista que brindó a canal 9.

La familia lo recuerda por su alegría y logros

Rodolfo Núñez Scolari, conocido como “Rolo”, era muy cercano a toda la familia, viajaba mucho y también dedicaba tiempo al deporte.

Lea más: Muerte en Arrayanes: instalaciones eléctricas no eran apropiadas ni aptas

La tarde de su deceso tenía previsto encontrarse con su esposa e hija en un shopping, luego del partido de fútbol.

Los padres recuerdan que muchas veces comentaba que no llegaría a comer con ellos porque tenía que seguir trabajando. “Estoy en tal hospital. Tengo que poner a punto el tomógrafo. Hay miles de pacientes que dependen su vida de esto”, explicaba.

A la espera de un informe patológico forense

Desde el ámbito judicial indican que se encuentran a la espera de un informe forense que realiza la patóloga del Ministerio Público.

El mismo tarda entre 30 y 45 días, por lo que aún falta para que se cumpla el plazo.

Hasta el momento, la familia se encuentra conforme con los resultados de la investigación que realiza la Fiscalía.