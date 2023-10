Padres de familia impiden ingreso de cocinera en la escuela de la compañía Ña’û de San Juan Nepomuceno

Los padres de familia de la Escuela Básica Nº 6786 “Prof. Esteban Ramón Escobar” se manifestaron por segundo día y volvieron a impedir el ingreso de la cocinera María Galeano, contratada por una funcionaria de la Municipalidad de San Juan Nepomuceno, del área de Codeni, identificada como Amelia Morínigo. Los miembros de la Asociación de Cooperadora Escolar (ACE) reclaman el puesto para una de ellas.

En ese sentido, la presidenta de la Asociación de Cooperadora Escolara (ACE), María Antonia González, manifestó que los padres no son ladrones para que se les envié “un policía, queremos la presencia de las autoridades, como el intendente municipal Derlis Molinas (ANR-HC) o responsables de la empresa que brinda el servicio de almuerzo escolar, que es Charlot de Néstor Francisco López Paniagua”.

El jefe comunal, Derlis Molinas, dijo que no puede hacer nada al respecto, porque el servicio del almuerzo escolar es brindado por la Gobernación de Caazapá y no por la Comuna. Sin embargo, Molinas no pudo responder por qué la funcionaria municipal Amelia Molinas se encargó de contratar a la cocinera.

El gobernador de Caazapá, Cristhian Acosta (ANR-HC), aseguró que en ninguna parte del decreto que crea el almuerzo escolar dice que la ACE puede participar en la elección de la empleada, para la elaboración de los alimentos. Es responsabilidad de las autoridades que ofrecen el servicio y la empresa contratada.