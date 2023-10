Padres rechazan a cocinera designada para elaboración de almuerzo escolar

Un grupo de madres de los alumnos de la Escuela Básica No. 6786 de la compañía Ña’û, que está ubicada a unos 6 km de la zona urbana de este distrito, bloquearon la entrada de la institución para impedir que la cocinera designada por las autoridades municipales ingrese a trabajar.

Las madres aseguran que la ACE no estaba en conocimiento de la designación de la pobladora María Galeano, quien no goza de la confianza de los padres y no es madre de familia de la institución.

En ese sentido, la presidenta de la ACE, María Antonia González, explicó que la funcionaria municipal del área de Codeni, Amelia Molinas, fue la que llamó a María Galeano para darle el cargo, sin ninguna consulta con los padres de familia de la institución. No tuvimos ni una reunión sobre el tema y queremos que sea una de las madres que se encargue de los alimentos para nuestros niños.

No confiamos en la capacidad de esa señora, para elaborar comida sana para nuestros hijos y además no es de nuestra comunidad, sostuvo. La pobladora dijo que hoy es el primer día de almuerzo que se iba a servir y que no sabe cuántos días serán.

María Antonia González señaló igualmente que se comunicó con la funcionaria municipal Amelia Molinas para reclamar la designación de María Galeano y la misma solo atinó a decir, que si no queríamos el almuerzo van llevar a otra institución y después amenazó con enviar policías para desalojarnos de la escuela.

La ganadora de la licitación pública para la provisión del almuerzo escolar con la modalidad cocinando en las instituciones educativas es la Empresa Charlot, representada por Néstor Francisco López Paniagua, por un valor de G. 1.069.153.920, mediante contrato plurianual.

López Paniagua al ser consultado sobre el conflicto de la Escuela de Ña’û, dijo que la designación de la cocinera efectivamente se tiene que hacer en coordinación con los miembros de la ACE y la municipalidad local. Dijo que iba interiorizarse del problema para buscar una solución al tema.

Por su parte el intendente municipal, Derlis Molinas (ANR-HC), dijo que ya recibió mensaje desde la compañía Ña’û, sobre el conflicto, pero que no está bien enterado del problema y si no quieren el almuerzo qué vamos a hacer.

La funcionaria de Codeni de la Municipalidad local, Amelia Molinas, quien amenazó a las madres de familia con enviar policías y no enviar el almuerzo, no contestó nuestro llamado para consultarle sobre el tema.

La humilde escuelita de Ña’û tiene solamente 10 alumnos, porque la mayoría de los pobladores envían a sus hijos a escuelas de la zona urbana del distrito de San Juan Nepomuceno y se quedan los que realmente necesitan del almuerzo que brinda la municipalidad.