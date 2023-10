Riera anuncia mano dura contra el contrabando de combustible

El ministro del Interior, Enrique Riera, desarrolló el viernes una serie de actividades en el departamento de Ñeembucú. A primera hora participó de un acto de graduación en el salón padre Domiciano Ramírez de la Gobernación de Ñeembucú.

Lea más: Unidad táctica operativa de la policía está lista para salir a las calles en Pilar

El secretario de Estado hizo entrega de certificados a 20 nuevos egresados de suboficiales de la Policía Nacional, que formarán parte de la Unidad Táctica Operativa Motorizada, para el trabajo de prevención en materia de seguridad.

Los egresados recibieron equipos de seguridad como chalecos, guantes y cascos donados por la Gobernación de Ñeembucú.

Riera se reunió con intendentes de Ñeembucú

Posteriormente Enrique Riera, participó de otra reunión con los intendentes de los 16 distritos de Ñeembucú, concejales municipales y departamentales. De la actividad participaron el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y el gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Forneron (ANR).

Lea más: Fueron a pedir audiencia con Enrique Riera y quedaron detenidos

La actividad se desarrolló en el marco del compromiso del programa de fortalecimiento de gobernanza local. En la oportunidad Riera señaló que pretenden llegar con respuestas rápidas a cada distrito.

“Nuestro objetivo es muy claro, llegar con respuestas rápidas a las comunidades sin que ustedes se muevan de sus casas. Ñeembucú es un departamento probablemente el de mayor peso histórico y con mayores atracciones turísticas y, hay que decirlo, por muchos años olvidado”, señaló.

Sistema 911 será instalado en Pilar

Anunció que próximamente la ciudad de Pilar contará con el sistema 911 para seguir sosteniendo el menor índice de criminalidad en la zona. ”Sin seguridad no hay inversión y si no hay inversión no hay desarrollo”, acotó.

Explicó que están trabajando en un plan de seguridad departamental que consiste en un plano para ubicar estratégicamente un control de entrada y salida de las personas. “Se trabaja con plano, cámaras, se hace lo que se llama un anillo digital un muro digital; el que entra no pude salir sin que le identifiquemos. Esto tiene que ver con reconocimiento facial o reconocimiento de placas de los autos”, indicó.

Lucha contra el robo de combustible

El ministro del interior Enrique Riera, también resaltó que, por pedido del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, trabajarán seriamente en la prevención y en la aprehensión de personas que trabajan en el robo de combustible.

Lea más: Concepción: incautan camión que transportaba bidones de combustible sin documentos

”Vamos a trabajar seriamente en la prevención y en la aprehensión del viejo tema del robo de combustible que tienen sus puestos sobre el río y que después venden el combustible a mitad de precio perjudicando a los que trabajan dentro del margen de la ley. Tenemos la libertad para actuar y nosotros estamos decididos acumplir esas instrucciones”, resaltó.

Riera recordó su enfrentamiento con Payo

Riera recordó cuando se enfrentó físicamente con un legislador en el Senado, haciendo directa alusión a Paraguayo Cubas.

“Debemos entender que el pueblo paraguayo nos dio una oportunidad histórica, no hace falta que yo les diga que un señor que yo conozco de hace años con quien tuve algunas diferencias de pugilato en el Senado, sacó 700 mil votos sin ninguna propuesta” señaló.

“Hay que leer la cancha, hay que entender que esos votos no eran para el presidente Peña y tampoco para Efraín, eso son votos de ‘vayanse todos, estamos podridos de ustedes’”, señaló.

Riera, señaló que si los políticos se cierran y se pelean, dentro 5 años aparecerá un lunático al frente del Paraguay. “Esto ha pasado en otros países, pasó en Chile, Colombia y Venezuela y por qué no va a pasar acá, si un hombre acusado de violar niños tuvo 50 mil votos”, señaló en directa a alusión al excandidato a senador de Cruzada Nacional, Rafael Esquivel, alias Mbururú.

El ministro del Interior Enrique Riera, visitó la sede de la dirección departamental de la Policía Nacional y participó de la demostración del grupo táctico motorizado. Por la tarde se reunió nuevamente en el salón de la gobernación de Ñeembucú con un grupo de personas integrantes de comisiones vecinales.