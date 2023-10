Octubre Rosa: por falta de impresora, pacientes del IPS esperaron tres horas por quimioterapia

Diversas actividades de celebración se realizaron hoy para concienciar sobre el cáncer de mama. En Paraguay, al menos 500 personas fallecen cada año a causa de la enfermedad, que es habitual en mujeres, pero que también afecta a los hombres.

Mientras en la Clínica Boquerón del IPS se realizaba una colorida charla sobre prevención y recomendaciones oncológicas, en el Hospital Central del IPS, los pacientes con cáncer debieron aguardar unas tres horas para realizarse su quimioterapia. La ridícula razón es porque no funcionaba la impresora.

“Luchamos siempre contra una burocracia terrible. Vine de Encarnación pero no me pueden hacer mi quimioterapia porque la impresora del IPS no funciona. Acá no saben lo que van a hacer, pero no nos van a medicar porque no funciona la impresora y farmacia tampoco va liberar los medicamentos” denunció esta mañana temprano Gloria Villasanti, presidenta de la Asociación de Pacientes Oncológicos del IPS.

Además de Villasanti, más de 30 personas estaban en la misma situación; esperando a que la previsional solucione el problema. Finalmente, pasada las 10:00 el inconveniente fue subsanado y los pacientes fueron atendidos.

“Estas burocracias son las que a nosotros nos angustian y nos pone mal”, dijo la presidenta de la asociación.

En IPS faltan medicamentos oncológicos del cuadro básico

Villasanti reclamó también la falta de medicinas del cuadro básico. Según dijo, los pacientes están falleciendo por las carencias.

“Hace tres días falleció una amiga, porque Paraguay no tiene un medicamento que se llama Lapatinib. Ella llegó a comprar, pero después ya no pudo (con los gastos) y falleció”, contó.

Continuó diciendo que " los médicos pueden ir a participar en miles de congresos, pero nuestra realidad es otra, acá luchamos con lo básico. El paciente espera, no hay medicamentos y al final fallece. No se puede pintar de rosa este octubre, porque la lucha es muy difícil. Un día faltan medicamentos, otro día faltan insumos, después cae el sistema, siempre pasa algo”.

ABC intentó conversar con el doctor Carlos Morínigo, pero el médico solo respondió vía mensajes de texto asegurando que el contratiempo solo duró 45 minutos y que ya había sido solucionado.