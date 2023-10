Crisis económica se agravaría en Ayolas, dice comerciante

El presidente de la Cámara de Comercio de Ayolas, Rodi César Cantero, manifestó que los propietarios de locales comerciales de la comunidad están atravesando un momento económico muy difícil, debido a la falta de circulación de dinero que es el resultado de la escasez de pescado y porque la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) no está pagando a sus funcionarios tercerizados y proveedores.

“Preocupa la situación, la veda pesquera empieza el 1 de noviembre, no se podrá pescar desde esa fecha. Eso significa que los turistas no vendrán, pescadores comerciales no tendrán recursos económicos; el movimiento económico será prácticamente nulo”, indicó.

Mencionó que hace más de dos meses asumieron las nuevas autoridades de las binacionales, en Ayolas está Yacyretá, que sigue adeudando a sus funcionarios tercerizados, no paga a los prestadores de servicios y proveedores.

“En Ayolas algunos comerciantes cerraron sus locales, ya no podían seguir sosteniendo el funcionamiento por la falta de circulante de divisas. Si no se toman medidas de manera urgente más negocios cerrarán y padres de familias quedarán sin trabajo”, indicó.

Parte de la crisis que se vive en Ayolas, es por falta de desembolso de la República Argentina por cesión de energía de Yacyretá, eso afecta a comerciantes de la zona, agregó.