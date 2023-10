Ministra del MOPC deslinda responsabilidad de la fallida obra del metrobús

El megaproyecto del metrobús fue ejecutado fallidamente entre el 2016 y 2018 durante la presidencia de Horacio Cartes y siendo ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona. La obra ocasionó una pérdida de US$ 29 millones al Estado paraguayo y la quiebra de cientos de comerciantes que estaban asentados sobre la Avda. Eusebio Ayala y sus adyacencias entre las ciudades de San Lorenzo y Fernando de la Mora.

Lea más: Caso Metrobús: auditoría detectó falta de autorizaciones y millonarios ajustes para obras

Ante la insistencia de si durante su gestión insistirá en la investigación de uno de los mayores perjuicios causados al Gobierno, la ministra Claudia Centurión mencionó que “el caso del metrobús está en cancha de la fiscalía y que el Ministerio de Obras Públicas no tiene absolutamente nada que ver”. Añadió que dentro de su gestión no está esa carpeta y que todo está a cargo de la Fiscalía. Al ser consultada sobre los perjuicios millonarios al Gobierno, insistió que es un problema de la fiscalía y que no compete a su administración.

Añadió que tiene como prioridad terminar las obras que fueron encaradas por el MOPC y que transcienden los gobiernos. Sin embargo, al parecer ignora que el metrobús fue encarado por el MOPC y también “trascendió gobiernos”.

Lea más: ¡Adiós, Metrobús!

La explicación de la posición de la ministra estaría en que el actual Gobierno nacional, encabezado por Santiago Peña, es de la misma línea política del expresidente, Horacio Cartes (2013-2018), en cuya administración fue ejecutado fallidamente el metrobús.