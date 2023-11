Paraguayo recorre Europa con su bicicleta: “Cada día es para escribir un libro”

Durante diez años, Gabriel López (34) trabajó en una institución pública y también por unos años fue profesor de alemán hasta que todo cambió cuando se encontraba en la Patagonia -Argentina-, donde decidió que iba a continuar recorriendo aún más países con su bicicleta. De haber comprado este medio para ir desde barrio Obrero -donde residía- a la Costanera de la capital, fue aumentando sus viajes al hacer entre 200 a 300 kilómetros en nuestro país y luego comenzó a recorrer otros de la región.

Ahora López se encuentra en otra aventura que lo alejó bastante del territorio nacional, ya que en agosto pasado comenzó a pedalear desde la Asunción hasta Florianópolis -1.300 kilómetros hasta Brasil- para ahí abordar un vuelo que lo llevó a Lisboa -capital de Portugal- donde inició su recorrido por Europa en bici.

“¿Qué encuentra un paraguayo acá?” una cultura súper distinta. Cambia mucho todo por cada región y a veces en 120 kilómetros ya tenés otro idioma, otra comida y otro trato con la gente. Hay partes que son planificadas y otras no; pensaba llegar a Alemania y quedarme a trabajar unos meses pero las ganas me superaron y continué”, comienza relatando.

En descansos del pedaleo y de la lluvia en Italia, el compatriota cuenta a ABC Color que hasta ahora ya recorrió más de 11 países en bicicleta y como parte de su viaje en Europa, además de los países ya mencionados, también pasó por España, Francia, Países Bajos, Alemania, Bélgica y otros más con la esperanza de “nuevas rutas”.

Lea más: Vino en bicicleta desde Perú y quedó encantado con la hospitalidad de la gente

Paraguayo pedaleando por Europa

Para llegar a Europa, el paraguayo Gabriel López relata que ahorró bastante dinero y también vendió todas sus pertenencias para los gastos esenciales que iban a implicar su aventura que aún sigue en curso. Ahora en Italia va pasando por días de intensa lluvia y también frío, pero eso no lo detiene en su pasión de seguir pedaleando y también conociendo personas a lo largo del camino.

Por ejemplo, cuenta que para él “cambió completamente lo que es el concepto de emergencia” pese a que afortunadamente hasta ahora no tuvo ninguna durante sus viajes, asegura que no encontrar un lugar donde dormir una noche no le resulta un caso de urgencia, ya que puede instalar su carpa pero también en varias ocasiones, algunas personas se le acercan y le ofrecen dónde hospedarse.

“Una emergencia gracias a Dios todavía no tuve y realmente cambió mi visión de lo que es una emergencia; una vez no tenía dónde quedarme, me senté a comer una hamburguesa y tomar una cerveza hasta que se me acerca alguien, me habla sobre la bici y me pregunta dónde me voy a quedar, le dije que no sabía y ahí mismo agarra su teléfono y me paga un hostal sin decirme más nada, solo que vaya. Realmente pasan cosas muy lindas”, cuenta.

De igual manera, indica que el pasaporte paraguayo también implica algunas dificultades para ingresar a algunos territorios, mientras que también va acumulando gastos por comida, teléfono e internet, pasando así el pedaleo y las condiciones climáticas “a segundo o tercer plano porque hay demasiados otros problemas que atender”.

Lea más: El “Forrest Gump alemán” cruza en bicicleta y a pie los Estados Unidos

“Cada día es para escribir un libro”

Según el connacional, con la experiencia que ya acumula ahora, las rutas mojadas y los vehículos que andan a altas velocidades ya no le preocupan en sus varias horas de recorrido entre un punto y otro.

“Todos los días pasan cosas así como lo del señor del hostal acá; hace poco me recibieron en una casa, me cocinaron y me llevaron a recorrer la ciudad hasta a una montaña fui con un clima súper hostil. Todos los días son muy llenos y completos, 24 horas en el viaje se sienten como 10 o 12 días allá (en Paraguay). Cada día es para escribir un libro; te juro”.

Un aspecto que resalta sobre su viaje es que es “0 basura” por donde sea que se va y entre su equipaje -que pesa alrededor de 25 kilos al no llevar una cocina por ejemplo- trata de utilizar siempre materiales reciclables. “Siempre todo lugar que visito dejo impecable; como si fuera que nunca pasé por ahí”, cita.

Con más de 6.000 kilómetros ya recorridos por Europa, López finalmente va recontando que lo más “genial y memorable” hasta ahora es la gente que va conociendo a lo largo de los territorios recorridos y mediante esto, apunta también a contar con apoyo de otras personas “para seguir llevando la bandera de Paraguay” en futuros recorridos que estaría realizando, aunque prefirió reservar el dato de futuros destinos como una sorpresa a ser revelada en su Instagram: @gabrielpz1989.

Lea más: Consejos prácticos para elegir una bicicleta que vas a usar en la ciudad