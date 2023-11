Estacionamiento tarifado: las “inversiones” que hará Parxin para quedarse con el 65% de la recaudación

El consorcio Parxin recibirá el 65% de la recaudación mensual en relación al sistema de estacionamiento tarifado en Asunción, lo que equivale a un estimativo de G. 3.383 millones, mientras que la Municipalidad percibirá G. 1.821 millones. El contrato establece que a la firma le corresponde además el 40% de lo obtenido en concepto de multas.

El asesor jurídico de Parxin, Pedro Britos, justificó dicho régimen señalando que “existe una diversidad de gastos e inversiones sumamente importantes que hace a la ejecución del proyecto”.

Al ser consultado en qué invertirá la firma en concepto de infraestructura, citó la compra de 10 grúas y 10 camionetas, además de la adquisición y mantenimiento del software para la implementación del sistema. Añadió el pago de impuestos y la contratación de una red para el pago por el servicio.

También mencionó como una de las inversiones que la firma brindará factura electrónica, aunque posteriormente reconoció que ello es una exigencia habitual del régimen tributario.

Parxin justifica con pago de salario

Britos mencionó además que la firma asumirá el pago de salarios a los empleados que contratará para la explotación del servicio. En total, podrían ser entre 200 y 400 trabajadores, según precisó.

Al ser cuestionado que el pago de salarios no debería considerarse como una inversión, respondió que “el contrato nos exige que paguemos salarios, que pongamos 10 grúas, tener el software y mantenerlo. Lo que nos exige el contrato es lo que estamos obligados a poner”, argumentó.

Alegó que el pago de salario no es un gasto exento de la empresa, ya que este impacta en su balance financiero. “Como si estás pagando salario, pagando IPS, impuestos, todo lo que la ley confiere y eso no podés poner como un gasto que no impacta en tu balance. No estamos hablando de 10 ó 20 empleados, estamos hablando de más de 200 ó 300″, dijo.

El estacionamiento tarifado en Asunción será implementado desde el próximo 2 de enero del 2024, conforme al cronograma socializado por la empresa.