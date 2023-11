Fiscalía investiga a intendente de Ñemby por supuesto abuso sexual

La fiscala de la Unidad N° 3 de la localidad de Ñemby, Lourdes Bobadilla, inició una investigación penal contra el intendente Tomás Olmedo (ANR) por el supuesto hecho punible de abuso sexual en persona bajo tutela y actos homosexuales con personas menores. El hecho habría ocurrido entre los años 2015 y 2016 cuando Olmedo era director general del Colegio Nacional Pablo Patricio Bogarín, según una denuncia planteada ante el Ministerio Público por la supuesta víctima, JAG (22), quien tenía 15 años de edad cuando supuestamente fue sometido.

La víctima declaró ante la agente fiscal el pasado jueves y relató lo que le había sucedido cuando estaba en el noveno grado de la mencionada casa de estudios. A raíz del acoso con burlas de sus compañeros, recurrió a la dirección para denunciar el hecho y desde entonces empezó a tener contacto con Olmedo, siempre según su declaración. Tras recibir el apoyo del director, le habría solicitado su número de celular “por cualquier cosa” , que en las vacaciones le llamó en varias ocasiones y que le invitó a que vaya a la institución, dijo.

Lea más: Denuncian nepotismo en la municipalidad de Ñemby

“El director me llamó varias veces durante las vacaciones y en una oportunidad me fui para buscar unos documentos de mi hermano, que terminó sus estudios ahí, y ya en su oficina empezó tirarme piropos; me dice que estaba mejor físicamente y se tocaba las partes íntimas, cuando justo le llamó su hija por lo que se despidió con un abrazo, y si no fuera por la llamada, tal vez abusaba de mí”, expresa en su testimonial.

Dijo que no les dijo nada a sus familiares hasta que terminó el colegio, ya en la universidad comentó con una compañera y luego a su jefe de un medio de comunicación. Allí se animó a realizar un video relatando lo ocurrido y ahora presentó la denuncia ante el Ministerio Público.

Comentó ante el Ministerio Público que habría más víctimas del exdirector del conocido colegio y actual jefe comunal de la localidad de Ñemby.

Fiscalía inicia investigación

La fiscala de la causa, Lourdes Bobadilla, comentó que tomó declaración a la supuesta víctima y que el caso está en etapa investigativa. Aclaró que se menciona a otras supuestas víctimas y que ya solicitó al abogado que presente a los demás testigos, pero hasta la fecha no lo hicieron.

La fiscalía también notificó al medio de comunicación en donde se grabó la denuncia y en donde se habría hecho acusaciones contra el intendente y se solicitó los datos de las personas que responsabilizan al jefe comunal de acoso sexual.

La fiscala espera que las supuestas víctimas comparezcan ante la unidad a su cargo para avanzar con las investigaciones sobre esta grave denuncia en el que se lo involucra al intendente municipal.

Jefe comunal niega acusación

El intendente Tomás Olmedo negó rotundamente las acusaciones en su contra y aseguró que todo se trata de una persecución política, que solo buscan manchar su imagen y que el caso ya está en poder de su abogada.