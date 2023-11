Video: asegurado de IPS denunció supuesto maltrato en la unidad de sanitaria de San Antonio

Un asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS), denunció a través de las redes sociales un caso de maltrato y que un funcionario estaba supuestamente tomando bebida alcohólica en su puesto de trabajo. El hombre grabó un vídeo pero no se identificó.

En su denuncia, que fue viralizada, indica que el funcionario de admisión, identificado como, Carlos González, maltrató a una asegurada y a su hija menor de edad. Además estaba ingiriendo cerveza en su lugar de trabajo.

Según se escucha en el relato, el hombre indica que el funcionario de admisión estaba con cerveza en su oficina y afirmó que maltrató a los asegurados que trataban de sacar turno para las consultas nocturnas. El hecho ocurrió anoche.

Funcionario niega y califica de irresponsable al asegurado

El cuestionado funcionario, Carlos González, negó las acusaciones y aclaró que compró la cerveza y que le acercaron en su puesto de trabajo, y que el pack estaba cerrado y que en ningún momento tomó en su lugar de trabajo.

“Es una mentira que estaba tomando en mi lugar de trabajo, el asegurado vio cuando me trajo una persona la cerveza, porque se me vende a un precio especial, y lo compré para llevar a mi casa. Es una irresponsabilidad publicar sin saber la verdad, yo no tenía ni una latita en mis manos y mucho menos me vio tomando”, expresó el trabajador.

Sobre el supuesto maltrato, aclaró que la mujer que llegó tenía a su hijo con fiebre y quería consultar con un médico de consultorio. Le aclaró que no puede esperar y que le agendaría para urgencias para que controlen la temperatura.

“Yo le aclaré a la señora que no puede esperar porque su hijo estaba con fiebre y que le agendaría por urgencias y luego consultó con una pediatra de consultorio. El hombre sin saber lo que pasaba empezó a grabar y abrió en forma violenta la puerta”, expresó González.

Consultado si accionaría contra el asegurado por la publicación, adelantó que no, porque se trataba de una persona con capacidad diferente, y que cuenta con testigos que avalan que no estaba tomando en su lugar de trabajo.

Enviamos mensajes al celular de la persona que hizo el video en la unidad sanitaria de San Antonio para conocer más detalles de lo que ocurrió, pero no contestó. También intentamos comunicarnos con el director, Adolfino López, pero tampoco contestó.

Varios asegurados salieron en defensa del funcionario y alegaron que no vieron que estaba tomando y menos que estaba en estado etílico.