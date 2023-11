IPS: funcionarios “reposeros” serían pasibles de sanciones por lesión de confianza

Unos 166 funcionarios que presentaron justificativos médicos presumiblemente fraudulentos, están siendo investigados por el Instituto de Previsión Social (IPS). El doctor Carlos Morínigo, gerente de Salud del ente, comentó hoy que la pesquisa continúa y que ya están analizando si los funcionarios “reposeros” son pasibles de sanciones legales por lesión de confianza.

“Estamos investigando uno a uno los papeles. Recibimos muchísimas denuncias de otros funcionarios que llevan años cubriendo y están cansados de esas fechorías; hay personas que desde hace años hacen esto y todos ya están cansados de cubrirles. Muchos otros, lastimosamente no se animan a denunciar”, dijo.

Según Morínigo serían muchos los que asisten al IPS pero únicamente para marcar su día laboral, pero no cumplen con sus funciones. “Tienen la marcación impecable, pero no están en su lugar de trabajo. Se tiene que denunciar a los funcionarios que no se van (a su trabajo)”, cuestionó.

IPS analiza sanciones por lesión de confianza

“Consultamos con Asesoría Jurídica y estamos analizando qué sanciones legales se aplican en estos casos. “No puede ser que solo se les eche (a los funcionarios) y ellos se queden con toda la plata que les dio el IPS sin trabajar. Eso está mal, es una lesión de confianza. De lo contrario es muy fácil, renunciar y llevarse toda la plata del IPS”, afirmó Morínigo.

El médico anunció además, que los encargados de talentos humanos que hicieron la vista gorda ante tales irregularidades, también serán sancionados.

“Hay un funcionario que tiene 250 días de reposos este año, el año pasado se tomó 133 días. Él tiene su marcación hasta octubre; en noviembre no se registró marcación de este funcionario. Estamos viendo si está de vacaciones y si tiene alguna enfermedad crónica, algo que justifique sus ausencias”, contó el médico.

Otras fuentes, altas autoridades de la previsional indicaron a ABC que en su gran mayoría, los funcionarios “reposeros” estarían ligados al polémico exconsejero del IPS, Gustavo Arias.

“Reposera” que tuvo hasta abscesos prostáticos dice que ya solucionó todo con el “presidente”

Lilian Angélica Troche García es una de las funcionaria del IPS que desde que fue contratada, en el 2020, ya solicitó 123 reposos que suman 328 días no trabajados a la fecha. Este año, la funcionaria contratada de la Unidad Sanitaria San Antonio, ya se tomó 73 reposos médicos, totalizando 133 días sin cumplir sus funciones.

Tras darse a conocer la irregular situación de Troche García, la funcionaria, que sería desvinculada de la previsional según anunció Morínigo, se burló de la situación en sus historias de Whatsapp, asegurando que sigue siendo parte de la previsional y que ya aclaró todo con el “presidente”.

Aunque no aclara quién sería ese presidente, se entiende que sería el titular del Consejo de Administración, doctor Jorge Brítez.

En su publicación, la funcionaria incluso afirma que actualmente está de reposo por una cirugía que sería de carácter estético, ya que refiere que le “encantó el resultado”.