Essap cancela tercerización de “cortes” por G. 18.000 millones y anuncia contratación de 60 cuadrilleros

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay SA (Essap) ha cancelado el llamado a Licitación Pública Nacional para los “servicios de corte y reconexión, reparación de pérdidas de ramal y caja del medidor, nuevas conexiones, extensiones y regularización de red de distribución de agua potable, perforación horizontal dirigida, cambio de ramal, cambio de medidor, nivelación de caja, reposición de vereda y empedrado, taponamiento y destaponamiento, reconexiones y tareas afines en Gran Asunción”.

La cancelación fue anunciada hoy en conferencia de prensa. Según el presidente Luis Fernando Bernal, el monto proyectado para esta licitación, que había sido preparada por la administración anterior, era de G. 18.000 millones. Explicó que no se debe a que el servicio era deficiente, pero sí que al realizar un análisis de costo-beneficio concluyeron que se ahorrará si la aguatera estatal lleva a cabo los servicios.

La tercerización de este servicio es una práctica que la Essap lleva a cabo desde hace varios años.

Essap incorporará 60 pasantes, que luego serían contratados sin concurso

Para que la Essap realice los trabajos se incorporará a unos 60 pasantes. Bernal indicó que no son “recomendados políticos”, sino los egresados con mejores puntajes del Servicio Nacional de Promoción Profesional y Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SNPP).

El presidente de Essap comentó que se busca “brindar oportunidad laboral y capacitar a jóvenes de entre 18 y 25 años”. Estos son egresados del área de fontanería, agregó.

Bernal refirió que las pasantías serán remuneradas y que, de cumplir bien sus funciones y llenar los requisitos, los jóvenes serán contratados por la Essap. Al ser cuestionado sobre si pasarán o no por concurso, aceptó que no lo harán de manera formal y se excusó en que la Essap no se rige por la Ley 1.626 De la Función Pública. Defendió que se trataría de los mejores egresados del SNPP y no recomendados políticos.

¿Cuánto será el ahorro y a dónde irá el dinero?

Indagado al respecto, el presidente de Essap explicó que se estima un ahorro del 70% con respecto al monto de la licitación, que era de G. 18.000 millones, puesto que la contratación implicará un gasto a la institución. Por otra parte, aseguró que ese dinero será direccionado a rubros de inversión en infraestructura.