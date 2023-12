“Ñoño” Núñez y su sucesor desviaron G. 73.000 millones de la Gobernación, según fiscal

El fiscal Luis Said afirmó el perjuicio ocasionado a la Gobernación de Presidente Hayes durante las gestiones de Óscar Venancio “Ñoño” Núñez Giménez (febrero de 2008 hasta enero de 2013) y Emigdio Osvaldo Benítez Ortiz (de enero hasta agosto de 2013) llega a la suma de G. 73.102.149.229 mediante la emisión de 3.516 cheques de los bancos de Fomento y Familiar, pertenecientes a la institución departamental.

Específicamente, durante su gestión “Ñoño” Núñez ocasionó a la Gobernación de Presidente un perjuicio por G. 60.429.400.229; mientras que el daño bajo la administración de Benítez Ortiz asciende a la suma de G. 12.672.749.000, según lo que resaltó en sus alegatos finales el agente fiscal.

Said puntualizó que los acusados dejaron de invertir en las áreas de desarrollo urbano, infraestructura vial, educación, salud y desarrollo productivo; como también en el medio ambiente y en el financiamiento de proyectos de inversión y fiscalización de obras; incumpliendo así el mandato de la Constitución Nacional a los encargados del Ejecutivo departamental, ya que ambos ocuparon el cargo de gobernador.

Con las testimoniales y pruebas documentales que fueron producidas a lo largo del presente juicio oral, que inició el 6 de febrero pasado, la fiscalía probó la autoría de “Ñoño” Núñez en los hechos de lesión de confianza, uso de documentos no auténticos, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, en su modalidad agravada; como también la administración en provecho propio, de acuerdo a lo que expresó el fiscal.

Los demás acusados por el multimillonario desvío

El fiscal Luis Said afirmó que se demostró también la culpabilidad de la acusada Nancy Genoveva Núñez de Rousillón, exsecretaria de Administración de Finanzas de la Gobernación, entre el 1 de febrero de 2010 y el 15 de noviembre de 2011; en los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio.

El también exsecretario de Administración y Finanzas Edulfo Antonio Verón Recalde (entre junio de 2012 y agosto de 2013) ratificó la acusación por lesión de confianza, administración en provecho propio, uso de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso.

Said alegó además que quedó probado que Marlene Altemburger Da Silva fue contratada como asesora jurídica en la Gobernación y durante la administración de Emigdio Benítez Ortiz fue asignada para administrar la cuentas bancarias, es decir, firmaba los cheques de la institución departamental, desde el 20 de mayo al 24 de junio del año 2013. Por lo tanto ratificó que la acusada es cómplice en el hecho de lesión de confianza.

Finalmente, el fiscal Said argumentó que en el juicio oral y público demostró la culpabilidad de Raúl Ernesto Delgado Torres, funcionario de Opaci, como presunto cómplice del hecho punible de lesión de confianza.

Se exponen a condena de hasta 15 años de cárcel

Atendiendo el concurso de los hechos punibles que fueron ratificados por Said en su alegatos finales, tanto los ex gobernadores Óscar “Ñoño” Núñez y Emigdio Benítez como los dos ex funcionarios de la institución departamental podrían ser condenados hasta a 15 años de pena carcelaria.

De acuerdo a los alegatos conclusivos del fiscal Luis Said los acusados utilizaron para beneficio propio los cheques de la Gobernación de Presidente Hayes, como carga de combustible, adquisición de productos para sus comercios particulares y hasta el pago de apuesta por una carrera de caballos.

Este último hecho habría sido cometido por el propio Óscar “Ñoño” Núñez, según lo relatado por uno de los testigos de la fiscalía.

Juicio prosigue este sábado

La presentación de los alegatos finales del fiscal Luis Said proseguirá el sábado 2 de diciembre, desde las 8:30, según lo anunciado por las juezas Elsa García (presidenta), Claudia Criscioni y Cándida Fleitas.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos informó a las partes que la otra audiencia del juicio oral será el jueves 7 de diciembre.