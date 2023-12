¿Va a viajar? Aquí van los pasos para obtener el certificado electrónico internacional de vacunación de fiebre amarilla

El Ministerio de Salud responde a las preguntas más frecuentes sobre el Certificado Electrónico Internacional de Vacunación Fiebre Amarilla. Primero aconsejan ingresar a https:www.paraguay.gov.py; se debe tener creada la identidad electrónica.

Si aún no se cuenta con identidad electrónica le explicamos los pasos para crear la misma.

Con la identidad electrónica, se puede acceder a varios documentos. En el apartado “Salud”, está disponible el Certificado Electrónico Internacional de Vacunación, así como el Certificado Electrónico Internacional de Vacunación de los hijos. Ambos documentos se expiden de manera gratuita, a través del portal.

Es importante considerar que solo se puede descargar el certificado de la persona que ingresa al sitio web y el de los hijos, no el de otras personas.

¿Va a viajar? Necesita el certificado electrónico o la tarjeta

En Migraciones, se puede presentar el certificado electrónico o la tarjeta internacional de vacunación impresa. Ambos documentos son válidos.

El certificado electrónico está disponible en dos idiomas (español e inglés), cuenta con un código de barra y un código QR. Migraciones puede escanear el código QR para corroborar su validez, en caso de ser necesario.

El Certificado Electrónico Internacional de Vacunación se puede descargar las veces que sea necesario, pero el documento se genera una sola vez al día.

En este documento electrónico, se encuentra por separado la información referente a la vacunación contra la fiebre amarilla, dosis obligatoria para salir e ingresar al país, y las otras vacunas recomendadas (antipolio y antisarampionosa). Para que estas informaciones estén reflejadas en el certificado electrónico, los datos deben estar cargados en el Sistema Registro de Vacunación Electrónico (RVe).

¿Va a viajar? Aquí las respuestas ante las dudas

• Si no tiene un certificado de vacunación que avale que ya recibió la dosis contra la fiebre amarilla, ¿Es válida una constancia médica, firmada y sellada por un médico, en donde conste fecha y lote de la vacuna que recibí?

No, no es válida. Esa constancia no se podrá transcribir al sistema ni a una tarjeta impresa. Por lo tanto, si debe viajar y no puede demostrar con un carnet de vacunación haber recibido la dosis contra la fiebre amarilla, se debe acudir al vacunatorio más próximo, diez días antes de realizar el viaje, y vacunarse contra la enfermedad, para estar protegido y acceder al certificado internacional de vacunación.

• Si tiene el certificado internacional o cualquier carnet de vacunación donde consta que recibió la vacuna contra la fiebre amarilla, pero en el portal https://www.paraguay.gov.py no aparece, ¿Qué se debe hacer?

Para generar el certificado electrónico actualizado, se debe llevar el carnet físico a cualquier vacunatorio del Ministerio de Salud o a un servicio privado que utilice el RVe (Sanatorio La Costa, Sanatorio Británico y Migone), para que transcriban esa información al sistema y, una vez actualizada la información, se reflejará en el certificado digital.

Listado de Vacunatorios en la web

Si no se tiene ningún carnet de vacunación impreso, pero al ingresar al portal, se genera la información de vacunación antiamarílica, ¿es válido? Sí, eso quiere decir que está en el RVe y es válido, aunque no se tenga el impreso.

Si no tiene ningún carnet de vacunación, tampoco se genera la información en el portal, y no se puede demostrar que está vacunado/a contra la fiebre amarilla, y quiere viajar, ¿Qué se debe hacer? Acudir al vacunatorio más cercano.

Al vacunarse, se registra en el sistema y eso va a reflejar en el portal. También, se puede solicitar el certificado internacional impreso (se entrega en hospitales distritales, regionales y centros maternos infantiles, así como en el vacunatorio regional de la XVIII RS – Capital y en los centros privados La Costa, Británico y Migone).

La identidad electrónica

•¿La identidad electrónica, puede ser creada por cualquier persona que viva en el país? La identidad electrónica puede crear cualquier paraguayo/a o extranjero con cédula de identidad paraguaya, mayor de edad.

• Si en el portal no aparece ningún hijo/a en la lista, y necesita descargar el certificado electrónico, ¿Qué se debe hacer? Se debe enviar la foto del certificado de nacimiento del o de los hijo/s y cédula de identidad de la madre o padre, (ambas caras) a la siguiente dirección de correo: subsistema.pai@mspbs.gov.py para poder asociar la información de los hijos en el sistema RVe y la identidad electrónica del padre o de la madre.

La información se actualizará entre las 24 a 48 horas de haber realizado el pedido por correo, con los documentos anexados.

• Si no se tiene el certificado de nacimiento del hijo/a, ¿Qué hacer?

En el mismo portalhttps://www.paraguay.gov.py/ se puede descargar el acta de nacimiento, desde el apartado del Registro Civil (tiene costo, al igual que si se lo solicita por ventanilla en formato físico).

La libreta pediátrica

• Si tiene la libreta pediátrica de salud de sus hijos, donde consta su vacunación, ¿sirve para solicitar el certificado internacional?

Con la libreta de salud pediátrica donde consta la vacunación, sí se puede transcribir al sistema RVE o solicitar el carnet internacional de vacunación impreso. Debe acercarse al centro de vacunación más próximo (Aquí puede acceder a los centros que expiden carnet internacional de vacunación en formato impreso.

• ¿Desde qué año están digitalizados los registros?

Los registros de vacunación de la antiamarílica de todo el Paraguay están digitalizados (cargados al Sistema RVe) desde el año 2022.

En Asunción, (XVIII Región Sanitaria – Capital) están cargados desde la segunda quincena de noviembre del 2018. Toda persona que se haya vacunado o vacunado a sus hijos/as en este vacunatorio desde esa fecha en adelante ya no necesita acudir al vacunatorio, ya que el registro se encuentra digitalizado.

Si va a salir de viaje hay 2 opciones, solicitar el impreso del carnet internacional de vacunación o generar el certificado electrónico, a través del portal https://www.paraguay.gov.py/ con la identidad electrónica.

Si se vacunó o vacunó a sus hijos antes de esas fechas, ¿Qué se debe hacer?

En caso de que tenga que viajar y sus datos y los de sus hijos no están digitalizados, puede acercarse con su carnet de vacunación y los de sus hijos a cualquier vacunatorio del Ministerio de Salud o de un privado que maneje el RVe (La Costa, Británico y Migone), para que carguen la información al sistema y, una vez actualizada, ya reflejará en el certificado digital https:pai.mspbs.gov.py/centro-de-vacunacion/