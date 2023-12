Culminó la veda pesquera y los comerciantes se alistan para levantar sus ventas

Para los pescadores de Remanso, los 45 días de veda representaron un periodo difícil, a pesar de tener en stock los pescados. Durante este tiempo, las ventas se redujeron, aunque los comedores continuaron operando con menor frecuencia. Esperan que esta pausa se revierta con la visita de compradores y comensales que acuden a disfrutar del variado menú de cada local.

Natividad Romero, propietaria del comedor Romero, explicó que siguieron operando durante la veda. “No veníamos todos los días pero igual seguíamos trabajando, no podemos parar el negocio. Ahora espero que con la compra de los nuevos pescados recuperemos la inversión “, menciona. Su local funciona hace 18 años y se dedica a la venta de comidas a base de pescado.

Luis Gómez, pescador desde niño y propietario del comedor Las Delicias, uno de los últimos locales de las pescaderías a la orilla del río Paraguay, se organiza con su familia para la pesca, la comercialización del pescado y la administración del comedor. “Esta semana seguramente habrá más ventas; hoy está flojo todavía. De lo que guardé, me voy a surtir para cocinar”, menciona. La inversión para sustentar la pesca oscila alrededor de 6 millones de guaraníes, solo para comprar la red de 300 metros, tornándose más sacrificado sobrevivir durante la veda, ya que no reciben subsidios desde hace tiempo. A pesar de sentirse a veces cansado, Gómez expresa que se siente ser del agua.

Los productos frescos se pueden adquirir desde G. 55.000 el kilo en el caso del Dorado, G. 45.000 el Pakú, G. 45.000 el aclamado Surubí, y desde G. 35.000 el kilo para los pescados más pequeños. Los locales están habilitados de lunes a lunes de 6 a 17 horas para la compra de pescado fresco.

En los comedores, el precio inicial es de G. 5.000 en el caso de las empanadas y croquetas. Los platos principales, como el caldo de surubí oscilan los G. 20.000 y las romanitas acompañadas de mandioca frita y salsa de ajo varían los G. 50.000. El soyo de piraña desde G. 10.000 o milanesas de pescado a G. 30.000 y empanadas de pescado a G. 5.000.

No solo los pescadores y comerciantes dependen de la afluencia en esta zona de Mariano Roque Alonso. Los músicos también llegan antes del mediodía para animar los almuerzos en los locales. Don Hilario afirma que viene cada domingo acompañado de su acordeón y guitarra al ritmo de la polka paraguaya y el chamamé. “A veces me va bien, otras no. Me reciben bien aquí en la pescadería”, comenta.

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) estableció el periodo de veda pesquera 2023/2024 a partir del 1 de noviembre hasta el 15 de diciembre, para las aguas compartidas con Argentina, y hasta el 31 de enero de 2024, para las aguas compartidas con Brasil.