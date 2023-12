¡Atención! Cuidado con el consumo de sal y limón para enfrentar el calor

La licenciada en nutrición Claralina Mendoza, encargada de la Dirección de Alimentación Saludable del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), aseguró a ABC que la única fuente de hidratación adecuada es el agua. En redes sociales y aplicaciones de mensajería, están circulando “recomendaciones” no tan saludables, como el consumo de agua con limón y una pizca de sal.

Lea más: Bienestar: Agua para mantener la temperatura corporal

“En días de mucho calor, una de las cosas más importantes es la hidratación correcta, con agua pura y cristalina. No necesitamos agregar nada; lo ideal es consumir solo agua, de 2 a 3 litros al día. Los electrolitos se reponen automáticamente consumiendo con sopa de verduras o ensalada de verduras. La fuente más importante de minerales son las ensaladas y las frutas”, sostuvo.

La nutricionista precisó, sin embargo, que no es del todo incorrecto darle un poco de sabor al agua, pero que para una buena hidratación, el vital liquido debe ser consumido puro y sin saborizantes. “Si demasiado se requiere consumir saborizante, se pueden agregar rodajas de limón, naranja, piña, mamón”, dijo.

La especialista resaltó que en el caso del agua saborizada con limón, se debe “tener cuidado”, ya que se trata de una fruta alcalina que ocasiona irritación de la mucosa del estomago. “Si es jugo de limón, también se puede tomar, pero no todo el tiempo. La hidratación debe ser con agua pura, clara y cristalina”, resaltó.

¿Es recomendable la sal para recuperar electrolitos?

En relación al consumo de sal, la nutricionista manifestó que se debe evitar. “En nuestro país, una de las mayores causa de muerte son los problemas cardiovasculares. La sal retiene líquidos y no es recomendable. Si uno se está hidratando bien, no es necesario esas combinaciones. Los electrolitos perdidos por sudor se recuperan consumiendo frutas y verduras”, afirmó.

Lea también: Señales de falta de hidratación

La licenciada Mendoza expresó también que se deben buscar opciones de frutas de estación para aprovechar los jugos, pero no tomar esto como fuente de hidratación. “Para hidratarse siempre debe ser agua, no gaseosas ni bebidas carbonatadas; evitar los jugos envasados ultraprocesados y llenos de aditivos químicos, que tienen exceso de colorantes. No es recomendable”, aseveró.

¿Cómo hidratarse correctamente?

Sobre cómo hidratarse correctamente, la licenciada explicó que se recomienda siempre agua sin gas o agua saborizada con dos rodajas de fruta de estación e ingerir diariamente, una porción de ensalada con tres verduras de colores diferentes.

Asimismo se pueden consumir batidos de remolacha con zanahoria, piña con espinaca, melón con piña y otros.

Consultada sobre otros líquidos saborizados comercializados, como bebidas deportivas, la nutricionista manifestó que es recomendable para competidores y deportistas, no así para personas con problemas de sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial y diabetes.