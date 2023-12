IPS habilita Centro Productor de Sangre y lo destaca como el más moderno de la región

Hoy autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Ministerio de Salud inauguraron los nuevos equipos del Centro Productor de Sangre y Terapia Celular que representan una inversión total de US$ 1.782.000.

La doctora Romy Alcaraz, jefa del Centro, dijo que los equipos permiten recibir cómodamente a 50.000 donantes al año, generando 150.000 hemocomponentes para los asegurados del IPS a nivel nacional, entre los que se encuentra la producción de plasma excedente para su exportación a otros países, retribuyéndose anualmente gratuitamente en medicamentos de alto costo como albumina e inmunoglobulina para el Instituto y asegurados.

“Los asegurados merecen esta inversión, que no solo representa una alta erogación, sino que refleja el elevado compromiso para buscar alternativas de vanguardia y así mejorar la atención que brindamos. Donar sangre es donar vida, apostar por la vida es el compromiso de un Gobierno serio que prioriza y antepone una salud, y que tiene como eje principal ofrecer a los ciudadanos una salud más humana y más sensible a las carencias de las personas”, dijo por su parte el presidente del IPS, Jorge Brítez.

Nuevos equipos de Centro Productor de Sangre del IPS

Los nuevos equipos del Centro Producctor de Sangre del IPS constan de un irradiador de hemocomponentes, primero y único del país, con tecnología italiana, totalmente autoblindado, que utiliza rayos X, no tiene fuente radioactiva y evita la enfermedad de injerto contra huésped en pacientes inmunodeprimidos (99.9% mortal), cuyo costo asciende a US$ 370.000.

Además de un laboratorio de criopreservación de células progenitoras hematopoyéticas construido con normas ISO 8, permitiendo la criopreservación en freezer de -80 y -150 grados, lo que amplía las opciones terapéuticas para trasplantados de células y tejidos oncológicos, hematológicos y enfermedades autoinmunes, cuya inversión en equipamientos fue de US$ 232.000.

Cámaras de frío con carruseles, las más grandes del país y únicas en Latinoamérica, que incluyen una cámara de -40 C para almacenar plasma fresco congelado y una cámara de frío de 4 a 8 C para el almacenamiento de concentrado de glóbulos rojos cuya inversión alcanza los US$ 700.000 y cuenta con un software de inventario y control de temperatura en tiempo real de la cadena de frío.

Dos carruseles de insumos con 14 estantes rotatorios cada uno para optimizar espacios, tecnología italiana, y software de autogestión para realizar inventario en tiempo real y registro de entrada y salida de insumos que representó una inversión de US$ 480.000.

El presidente del IPS, Jorge Brítez, encabezó la inauguración de los equipos del Centro Productor de Sangre y Terapia Celular, acompañado de María Teresa Barán, ministra de Salud Pública; José Ortellado, viceministro de Rectoría y Vigilancia de la Salud; y Miguel Olmedo, viceministro de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social.

En el acto de inauguración, el Dr. Jorge Brítez, presidente del IPS, expresó: “Es un día muy especial, es realmente un orgullo y quiero agradecer primero el trabajo de los compañeros”.

Finalizó diciendo: “En este año nuevo, quiero instar a todos a seguir trabajando por un IPS mejor, por una institución que necesita de manera urgente y sin reparo el sacrificio de cada protagonista. En cada jornada, realizaremos el mayor esfuerzo en favor de los asegurados que esperan una atención digna, humana y justa”.

Estos avances tecnológicos no solo mejoran la eficiencia en la gestión hospitalaria, sino que también garantizan un control preciso y una disponibilidad óptima de estos recursos vitales para la atención médica.

Participaron además consejeros, gerentes, directores y funcionarios del Instituto de Previsión Social.