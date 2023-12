Itaipú no tiene voluntad de conciliar con descontratados, asegura abogado

Los representantes de Itaipú Binacional no llevaron ninguna oferta en la audiencia de conciliación con los 18 descontratados que no fueron reintegrados, demostrando que no existe intención de conciliar, por lo que pasaron a la presentación de pruebas, según explicó el abogado Raúl Mongelós.

“Itaipú no llevó ninguna oferta, no hubo intención de conciliar y pasamos al periodo de pruebas, donde hemos ofrecido los informes para demostrar el daño y perjuicio ocasionado. También solicitamos la remisión de los medios de comunicación de las expresiones del director y del Presidente de la República, en el sentido de que estas desvinculaciones se debían supuestamente a una supuesta irregularidad en el proceso de selección. Itaipú no ha presentado ningún tipo de prueba que amerite la desvinculación de los 18″, indicó.

Lea más: Definición de tarifa de Itaipú podría darse en cualquier momento, según ANDE

Refirió que la binacional solamente alega que los desvinculados estaban en periodo de prueba y, por lo tanto, podía desvincularlos; sin embargo, para el abogado Itaipú mintió, ya que cuando la binacional se dirigió a la ciudadanía y a los trabajadores, dijo que fueron despedidos porque había irregularidades en el proceso, y hasta la fecha no presentó prueba alguna de eso.

Descontratados de Itaipú: sentencia se tendría a finales del 2024

Mongelós indicó que en marzo tendrían el diligenciamiento de pruebas, considerando que hoy salió la providencia del tribunal de apelación primera sala que estudiará la apelación con respecto a la medida cautelar de reintegro que un juzgado de primera instancia rechazó.

“En el mes de enero tendríamos una resolución con respecto a esa apelación, que puede ser ordenar el reintegro de los trabajadores a su lugar de trabajo o sencillamente rechazar esa medida cautelar. La medida cautelar, en caso de ser negativa, queda así, pero en el caso de ser positivo, podría Itaipú reclamar por la vía de la acción de la inconstitucionalidad, cosa que no creo porque también tienen que tener elementos muy fehacientes para que eso ocurra”, aseveró.

Lea más: Comunicadores esperan que CIDH diga si consejeros de Itaipú deben rendir cuentas a través de la información pública

Por su parte, dijo que en caso de que el fallo de la apelación salga contrario a los descontratados, no recurrirán a la Corte como primera medida, porque cuando están dadas dos resoluciones de manera negativa, ya está anulada la medida por la vía de la apelación, pero sí estudiarán la posibilidad de recurrirla por la vía de la acción de inconstitucionalidad, aunque consideró que el problema es que en la Corte una acción así podría tardar más de lo que podría tardar el juicio en sí mismo en el fondo de la cuestión, siendo que creen que, como va el proceso, podrían tener sentencia definitiva ya a finales del 2024.