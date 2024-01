Habilitan el primer centro de adicciones en Villarrica

La Pastoral Social de la Diócesis de Villarrica y la Gobernación de Guairá habilitaron el “Centro Ambulatorio Guaireño, Programa de Prevención, Tratamiento e Inclusión Social de las Adicciones”. El local está sobre la calle Rubio Ñu, entre Doctor Botrell y Coronel Oviedo, en el barrio Centro de Villarrica. Todas las familias interesadas pueden acercarse y abarca servicios para todo tipo de adicciones, desde alcohol y tabaco, como también crack, cocaína, marihuana y otras sustancias psicoactivas.

Lea más: Inician plan de lucha y prevención de la adicción a las drogas en el Este

Funciona desde hace dos meses con dos profesionales psicólogos voluntarios de parroquias de Asunción que vienen a ofrecer terapia. En tanto que un grupo de médicos, psicólogos y también abogados, todos voluntarios de la Pastoral Social de Villarrica, está siendo capacitado para que luego ellos ofrezcan las atenciones gratuitas.

“Acompañar, tratar, prevenir y dar esperanza a tantas personas. Hoy esta larga espera se está concretando (...) con la esperanza de que sí es posible, sí podemos ayudar a salir de esta situación a las personas que ya cayeron y a prevenir a los que son potencialmente víctimas de este flagelo”, indicó el párroco de la parroquia Santa Librada de Villarrica, Rodrigo Acosta, coordinador del proyecto.

Lea más: Adicción a los juegos en línea en niños: no solo el tiempo de uso importa

El Centro de Adicciones está a cargo de la Pastoral Social, con apoyo de la Asociación Jopói de Villarrica. En tanto que la Gobernación alquiló el local y equipó el mobiliario, como también financiará insumos y medicamentos básicos.

“Esto no podría ser posible sin el apoyo eucarístico, sin el apoyo espiritual. Les dije al padre Rodrigo y a la hermana Petrona (Portillo) de Jopói: ‘sin ustedes, si ustedes no van a apoyar, la Gobernación no va a poder hacerlo’”, destacó el gobernador de Guairá, César Luis Sosa (ANR).

El centro que ya atiende a más de una docena de pacientes es ambulatorio. Si se requiere de desintoxicación o internación, se apoyan en otras instituciones, ya sean públicas, privadas o de tipo social.

Lea más: Adicción a la inteligencia artificial: ¿es posible?