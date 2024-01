Ayolas: reunión Tripartita pasa al viernes a solicitud de Consorcio Aña Cuá

La postergación del encuentro entre representantes del Sindicato de Trabajadores de la Construcción del Brazo Aña Cuá – Margen Derecha (SITRACBAMD), el Consorcio Aña Cuá y de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), fue solicitada por medio de una nota firmada por el abogado Raúl Codas Morselli.

El escrito manifiesta que el Consorcio tiene interés en participar de la reunión Tripartita, pero le es imposible asistir el día fijado, viendo el poco tiempo entre la invitación cursada y la fecha indicada para la reunión, y atendiendo principalmente a compromisos asumidos con anterioridad por la directiva de la firma. Tienen disponibilidad a partir del jueves 18 de enero.

Solución para el viernes

El representante jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Construcción del Brazo Aña Cuá – Margen Derecha (SITRACBAMD), Vidal Cáceres, opinó que, si el aplazamiento es para que el Consorcio tenga más tiempo para negociar con Yacyretá, es bueno; eso se podrá determinar el viernes, si ahí no hay respuestas, la posición del Sindicato será mucho más dura contra la EBY.

“Yacyretá tiene que poner orden la casa, y si ellos no están en condiciones, tienen que traer gente que pueda tomar decisiones, no puede ser que el Consorcio Aña Cuá haga lo que quiera, para el viernes se tiene que tener una solución, caso contrario no se puede despedir gente y no pagar las liquidaciones”, expresó Cáceres.

Durante la manifestación realizada en la mañana de hoy, los obreros del Consorcio cerraron de manera parcial la zona de ingreso al predio de la EBY. Cerca de las 12:00 se levantó la medida de fuerza de manera temporal.

Existe predisposición

El secretario general del Sindicato de Trabajadores, Agustín Segovia, manifestó que en la tarde de hoy se reunieron con directivos de ambas márgenes de la Entidad Binacional Yacyretá. Durante el encuentro se volvió a mencionar que la EBY tiene toda la predisposición para que la obra del brazo Aña Cuá continúe.

Con el objetivo de conocer la intención del Consorcio, el jueves próximo se llevará adelante una reunión en la ciudad de Posadas (Argentina) para dialogar con los representantes de la firma.

