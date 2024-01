Remansito: vecinos repudian a emprendimiento inmobiliario que insiste en construcción de muro

El intendente Luis López, y los pobladores de Villa Hayes están unidos en un reclamo contra un emprendimiento inmobiliario La Serena, que está construyendo un muro en el espacio público de la playa municipal, con el objetivo de desviar el río.

Pese a que la intendencia ya envió maquinarias e incluso demolió la construcción, amparándose en el hecho de que el muro no fue aprobado en el proyecto inicial, aún así La Serena vuelve a enviar a sus obreros a continuar la construcción.

“La municipalidad quitó parte del dique y ahora el señor Guillermo Talavera volvió a construir. El viernes, el mismo Talavera vino y cerró la calle que es la única con acceso a la playa municipal de Remansito, Villa Hayes, llegó a un acuerdo con la municipalidad para que retiren, pero él también tenía que parar con la obra. Pero él como siempre no cumple el acuerdo de palabra”, expresó Silvia Villalba, pobladora de la zona.

Emprendimiento inmobiliario denunció a intendente

La entrevistada contó que ni bien se retiró la municipalidad, el emprendimiento inmobiliario encabezado por Guillermo Talavera trajo camiones de carga y un tractor para seguir cargando la obra. “Hoy, antes del mediodía ya terminaron de cerrar el muro, solo para demostrar prepotencia. Se burla de las autoridades y de quienes estamos luchando en defensa del espacio público”, lamentó Silvia Villalba.

Lo curioso del caso es que Guillermo Talavera también denunció al intendente de Villa Hayes. Ante esto, vecinos solo esperan que la jueza Jazmín Hermosilla salga a favor del pueblo, y acepte el recurso de amparo que presentó el intendente Luis López.

“No acepta la autoridad municipal”

“Con eso se podrá suspender esta obra, porque el señor Talavera no acepta la autoridad municipal”, reclamó la pobladora.

Resaltó a la vez que con el fallo de un juez de Benjamín Aceval (Roberto Ferreira) que remitió a la Fiscalía, consiguieron las herramientas “para que siga su construcción ilegal”.

“Estamos impotentes, ya se aplicaron todas las intervenciones y él sigue con el muro. Lastimosamente hay concejales que se prestaron a su favor, pidieron con una minuta que no se suspenda el muro, pero el pedido no tiene validez porque la municipalidad no habilitó la construcción de muros de contención, ya que en el proyecto no figuraba eso”, indicó la pobladora entrevistada.

“Mades solo se preocupa por cobrar licencia”

El objetivo de los dos muros de contención que el emprendimiento pretende construir, es desviar el curso del río. Villalba lamentó que desde el día uno recurrieron al Mades y hablaron con la funcionaria Rocío Mendoza. “Pero apareció a intervenir recién después de dos semanas a pedido de la municipalidad. Sinceramente el Mades solo se preocupa por cobrar la licencia, pero no controla el delito ambiental”, criticó la entrevistada,

Silvia Villalba adelantó que la próxima movilización la harán en la ciudad de Benjamín Aceval, “para reclamar al abogado de Guillermo Talavera, que es también concejal de Benjamín Aceval”.

“Luego iremos al Juzgado donde hay un juez que está firmando todos estos atropellos. Acá hay una serie de irregularidades”, alertó Villalba.