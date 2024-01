“Ya estamos en el ranking de los paises más altos en criminalidad y corrupción”, dijo monseñor Valenzuela durante misa en Piribebuy

La celebración se realizó a partir de las 8:00, de este domingo donde se pudo visualizar a cientos de feligreses que llegaron de diferentes localidades para acompañar con fe y devoción esta tradición que une a las familias.

Monseñor Ricardo Valenzuela ofició la misa en el templo Dulce Nombre de Jesús, Ñandejára Guasu. Durante su prédica lamentó la corrupción que se vive en nuestro país y dijo, “Ya estamos en el ranking de los paises más altos en criminalidad y corrupción”.

“Antes nos sentíamos orgullosos de ser paraguayos y hoy miramos que las expresiones que tienen otros países de nuestra nación es que tenemos un alto indice de criminalidad, esto es una pena”, señaló.

Asimismo, lamentó la cantidad de casos de asaltos y sicariatos que se registran en la actualidad. ¿Quién no se queja de esta situación en la cual estamos pasando todos?, se preguntó. “Esto es un signo de que necesitamos orar mucho”, indicó el obispo.

Así también mencionó que como cristianos hay que fortalecer el hábito de la oración porque solo así podremos salvar a nuestra sociedad paraguaya. “Tenemos el compromiso de rezar mucho más para que el señor tenga piedad de nosotros. Pensemos en el bien de nuestros hijos y de nuestros hermanos, ñañembo’e”, expresó.

Lea más: 400 mil paraguayos pasan hambre y sufren de carencias en salud pública dijo Cardenal

Cumplir con los mandamientos

En otro momento de alocución monseñor Valenzuela también señaló que debemos cumplir los mandamientos de Dios. “La oración es un arma increíble que hace posible las cosas imposibles, pero nosotros no lo valoramos, no tenemos tiempo para orar. No agarramos lo mejor de la vida, la gracia más grande que el Señor nos ha dado, que es la oración”, agregó.

“¿Y qué es entonces es orar? El orar es para el creyente una necesidad como respirar para el cuerpo. La persona humana va creciendo a través del diálogo con las personas porque la comunicación es un elemento vital para crecer en compañía”, enfatizó monseñor Ricardo Valenzuela.

Lea más: Piribebuy: piden apoyo de Santiago Peña para salvar iglesia Ñandejára Guasu

Procesión

Al término del acto religioso se llevó adelante la tradicional procesión con la imagen de Ñandejára Guasu. Varias familias de la zona que no pudieron acudir a la misa salieron fuera de sus casas a esperar para ver pasar a su santo protector.

El obispo Valenzuela, acompañado de una multitud de personas, con cadetes y la Banda de músicos Dimabel marcharon en los alrededores del templo.

Así también cada comunidad eclesial participó con entusiasmo. Se pudo ver a jóvenes, niños y adultos con sus santos protectores, de las diferentes comunidades, quienes participaron para ser bendecidos.

Pidieron restauración del templo

Al término de la santa misa el presbítero Alcides Mendoza agradeció la presencia de Monseñor Valenzuela y comunicó a los presentes que desde el mes de febrero se tendrán días de oración afuera del santuario Nacional para clamar a Dios que “ablande el corazón de las autoridades y del presidente de la República Santiago Peña”, para que escuchen el pedido que hace la población para la restauración de la iglesia “Ñadejára Guasu”.

La misa de la fiesta patronal se tuvo que realizar afuera del templo, justamente porque la estructura edilicia de la iglesia ya está a punto de derrumbarse.

“Estamos en una situación limite, tenemos hundimiento de los pilares, techos con goteras, paredes que se deshacen y es peligroso que nuestra iglesia continúe en estas condiciones. Estamos con peligro de derrumbe y podríamos lamentar una desgracia”, expresó el sacerdote.

Indicó que el templo corresponde a un lugar histórico por todo lo que implica el santuario, que fue testigo de cruentas batallas. “Nuestro patrono “Ñandejára Guasu merece un lugar digno, y nosotros tenemos que tener un sitio seguro para orar”, dijo el presbítero Alcides Mendoza.