Cáncer: carencias en el sistema de salud dificultan el diagnóstico precoz.

El cáncer en nuestro país se expande mientras la prevención generalmente no existe en nuestro vocabulario y, lastimosamente, las personas llegan ya con un diagnóstico bastante tardío, según Moreno, quien se dirigió a la audiencia de ABC Cardinal.

“Se tarda mucho en darle el diagnóstico al paciente. Imagínense a una mujer que empieza a tener ciertos síntomas y acude a un lugar a hacerse una mamografía. Ella encuentra un sinfín de barreras; por ejemplo, que el mamógrafo no esté funcionando en ese momento”, expresó.

“Y lo mismo ocurre en los otros tipos de cáncer”, lamentó la vocera de APACFA.

Explicó que hay quejas de los pacientes porque, si bien existen mamógrafos en todo el territorio, estos muchas veces no están en funcionamiento los 365 días del año.

Cáncer: la desigualdad y la falta de educación

“Una persona va el día X en que ese mamógrafo no está funcionando o no está el profesional que hace el estudio y deja pasar”, sostuvo.

“Los pacientes tienen que trasladarse a través de largas distancias para que le puedan brindar esos servicios y una vez que la mujer esté diagnosticada es difícil”, aseveró.

“Hay una brecha cada vez más grande porque el paciente no tiene la medicación en tiempo y forma”, reflexionó.

Y añadió que “el paciente no puede tener una mejor calidad de vida y la supervivencia que podría haber tenido va disminuyendo”.

Enfática, expresó: “El cáncer no puede esperar. Si bien tenemos que reconocer, como dijo el viceministro, ha habido adelantos. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer tiene drogas que hace 5 años no tenía”.

Moreno también mencionó que la ciencia va avanzando y aparecen nuevos medicamentos y, a criterio de los médicos oncólogos, podrían aumentar la supervivencia y calidad de vida a los pacientes.

“Y no hay medicamentos porque no figuran en el listado básico. Y no es solamente un problema que atañe a los hospitales públicos, el mismo caso de IPS. ¿Por qué nosotros siempre estamos con falta de medicamentos? Porque la cantidad de pacientes ha aumentado”, expresó.

Los pacientes de IPS tienen que recurrir para poder continuar con su tratamiento al Instituto Nacional del Cáncer, el único del país.

“Si bien tenemos centros en Villa Hayes, Pedro Juan Caballero, en Concepción, todos ellos dependen del Instituto Nacional del Cáncer”, indicó.

La falta de los medicamentos

“Los medicamentos del listado básico hay, algunas veces tenemos en el Incan, pero ¿qué pasa con (los pacientes) de Ciudad del Este? No reciben la totalidad de medicamentos que necesitan. Para qué irnos lejos: el Hospital Materno San Pablo de Asunción no recibe la cantidad de medicamentos que necesita. Y algunos pacientes quedan sin medicación”, denunció.

Señaló que, días pasados, “Cristina Verdún, la representante de la Asociación en el Hospital San Pablo, dijo que las compañeras se quedaron un mes sin medicamentos”.

También abordó el problema del paciente de cáncer que trae una carga emocional, psicológica, bastante pesada al igual que su entorno y la gente se calla porque tiene miedo.

“Pero deben dejar ese miedo, tienen derecho a defender sus vidas, si ustedes no protestan por tener sus medicamentos en tiempo y forma no esperen que otros lo van a hacer”, recordó.

Nombró la Ley 6.266, “muy linda en los papeles, se cumple a medias porque hay situaciones que también deberían tratarse. Las nuevas autoridades del Ministerio de Salud Pública han firmado un acuerdo con nosotros en septiembre en la Bicameral y seguimos esperando que se cumpla”, recalcó.

Algunas cifras

El 2023 cerró con 2.482 nuevos casos de tumores malignos Encabeza la lista el cáncer de cuello uterino, con 470 nuevos casos solamente en el Instituto Nacional del Cáncer

La vacuna

Existe una vacuna contra el virus de HPV para prevenir el cáncer de cuello uterino y debe aplicarse de manera gratuita a niñas entre 9 y 14 años en 2 dosis.

Sin embargo, la falta de educación hace que muchos padres no vacunen a sus hijos. “Esas vacunas son gratuitas, el Ministerio de Salud cuenta con esas vacunas desde el 2012, las niñas que en esa época tenían entre 9 y 14 años hoy deberían estar inmunizadas contra el cáncer del cuello uterino, cáncer oral y en otras partes del cuerpo, pero la gente no vacuna por la falta de educación”.

Y agregó: “Tenemos que enseñar a nuestras niñas adolescentes la verdadera educación sexual”.