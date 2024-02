Denuncian mala atención en hospital de Piribebuy

Wilma Raquel Escobar, oriunda de Piribebuy, indicó que el hospital de esta localidad brinda una pésima atención a los pacientes.

Relató la experiencia que tuvo ayer a las 3:00 de la madrugada cuando asistió al centro asistencial porque estaba con problemas en su herida, producto de una operación que tuvo en el riñón que se realizó recientemente en otro hospital.

La denunciante explicó que ella sentía incomodidad en su herida y que su médico de Asunción le dijo que se acercara a algún hospital cercano para que le extrajeran el líquido de su herida, y que le hagan las curaciones correspondientes. Pero al llegar al hospital de su comunidad no quisieron atenderla.

Escobar indicó que con urgencia debía realizarse ese procedimiento, porque si no lo hacía podría tener una infección, que podía causarle graves consecuencias. “Tenía picazón, molestia, una incomodidad terrible”, dijo la mujer.

Negaron asistencia médica

Wilma también mencionó que es una pena que en Piribebuy los pacientes sufran por tener doctores inhumanos que no son capaces de atender en momentos de urgencia.

“Ellos minimizaron mi problema y no se imaginan lo delicada que es mi situación, es una pena que en el interior del país tengamos que pasar por estas cosas. No quisieron atenderme. Yo me iba a morir y a ellos no les importó”, agregó.

“Por un motivo urgente acudí de madrugada al centro asistencial de Piribebuy y se negaron a atenderme excusándose de que no era el horario de atención. Encima me dijeron que debía ir al hospital en donde me habían hecho la intervención en mi riñón, dónde se ha visto eso”, lamentó.

Todos tienen derecho a la salud

La denunciante también indicó que todos tienen derecho a la salud y a recibir una atención médica oportuna, porque no puede ser que en Paraguay uno vaya de urgencia y que los médicos de guardia simplemente no quieran trabajar, porque es de madrugada.

“La salud no espera y la negativa de atención de un centro de salud es inaceptable, más aún sabiendo que en ese momento en que se necesitaba de ayuda no había demasiados pacientes para atender”, cuestionó.

Wilma Raquel Escobar resaltó que ya presentó su queja al doctor Blas Duarte, director del Hospital Distrital de Piribebuy, pero no recibió respuesta de su parte. Tratamos de hablar con el doctor Duarte, para consultarle sobre el inconveniente, pero no atendió las llamadas.

