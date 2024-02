Rosarinos rechazan retorno de un juez de Paz

El funcionario judicial, sin embargo, anunció que no tiene ninguna intención de retirarse de la oficina de Rosario, argumentando que el reclamo de la gente en su contra se trataría de una persecución política.

Los denunciantes, por su parte, señalaron que los pobladores ya no están dispuestos a seguir soportando la presencia de esta persona en el Juzgado de Paz de esta ciudad, debido a que todos los rosarinos y de localidades aledañas conocen el reprochable comportamiento demostrado durante los años que estuvo como funcionario en la institución.

Al respecto, una de las referentes que integra la organización “Ciudadanos Autoconvocados”, que rechaza la vuelta de Ricardo Núñez, la señora Ana Graciela Aveiro, enfatizó que no tiene nada que ver ningún político en este tema, tal como quiere hacer entender el representante judicial.

“Los habitantes de Villa del Rosario estamos accionando de esta manera porque ya no queremos que esta clase de persona venga a querer hacerse del prepotente en nuestra ciudad, atendiendo de que conocemos demasiado bien el carácter de este señor y las numerosas actuaciones ilícitas que cometió en contra de muchos compueblanos”, subrayó.

Dijo además, que cuando fue traslado a otro Juzgado en abril del año pasado por denuncia de violencia familiar, Núñez prácticamente ya no trabajaba en su oficina, sino más bien se dedicaba a pegarle a su concubina, por lo no se entiende que las propias autoridades de la justicia se presten para que pueda volver a la ciudad de Villa del Rosario como si nada hubiera pasado con este funcionario.

Vendió un vehículo del Juzgado

Uno de los tantos afectados que cuestionan el regreso de Núñez es Germán Toledo, oriundo de Gral. Elizardo Aquino, quien calificó al magistrado como un traicionero de primer nivel, por el problema en que le había metido cuando le vendió un automóvil que supuestamente era de su propiedad, pero que finalmente resultó que el rodado había sido donado al Juzgado de Paz de esta ciudad, por la Itaipú Binacional, declaró Toledo.

“Debido a esta mala jugada que me hizo este juez, fui a parar a la cárcel injustamente, porque de ahí comenzó todo los problemas en mi contra, mientras el continúa ocupando un lugar demasiado importante en un cargo público”, subrayó.

No voy a salir de mi lugar de trabajo

Por su parte, el juez Ricardo Núñez, al ser consultado si estaría dispuesto a pedir su traslado a otro Juzgado de Paz, respondió que absolutamente no piensa salir de su lugar de trabajo a pesar de que las personas ya no están de acuerdo que siga como funcionario en esta sede judicial, “a no ser que demuestren fehacientemente que haya cometido algún tipo de hecho grave”, aseveró.

También indicó que de acuerdo a su criterio, los cuestionamientos en su contra apuntaría más bien a cuestiones personales donde probablemente estaría metido algún político de la zona, que supuestamente estaría actuando solapadamente con sus detractores, con la intención de perjudicarle en sus funciones.