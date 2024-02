Realizan control vectorial en instituciones educativas de Ñeembucú

La Duodécima Región Sanitaria, la Coordinación Departamental de Educación, el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa) y la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) desarrollaron la jornada denominada el ”día D” para el control vectorial en las instituciones educativas con el lema “Esyryry Ñati’û”.

La fecha del 19 de febrero fue establecida por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) como el “día D” para realizar el control vectorial en las instituciones educativas. La actividad se desarrolló en el Centro Regional de Educación de Pilar (CREP) y contó con la participación de las autoridades educativas y sanitarias de este departamento.

Según la Secretaría de Educación de la Gobernación de Ñeembucú, doctora Cynthia Ortega, el objetivo es eliminar todos los posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue y asegurar el retorno de los alumnos en clases en un ambiente saludable.

“Tenemos un alto porcentaje de contagio de dengue dentro del país, y estamos haciendo en forma simultánea en los 16 distritos del departamento, tanto en escuelas y colegios, esta actividad para tratar de eliminar los posibles criaderos de mosquitos transmisores del dengue y chikunguña”, explicó

Señaló que la intención es en primer lugar el cuidado ambiental y transmitir el ejemplo para que los niños y jóvenes puedan aplicar en sus hogares.

El director de la Duodécima Región Sanitaria, doctor Arnaldo Espínola, indicó que la actividad consiste en sensibilizar y propiciar acciones que lleven crear un ambiente más saludable en las instituciones educativas.

“Queremos asegurar un retorno saludable a clases, es un trabajo que se está replicando en todas las instituciones educativas del departamento de Ñeembucú en forma conjunta con el Ministerio de Salud”, afirmó.

“Buscamos generar conciencia en la importancia de eliminar los criaderos del mosquito transmisor de arbovirosis, el aedes aegypti en este caso”, indicó.

Recordó que las dos ciudades con más notificación de casos de dengue siguen siendo Alberdi y Pilar. “Tenemos 30 a 35 casos promedios semanales confirmados por cuadros de dengue. Hemos tenido pacientes internados con signos de alarma en el Hospital Regional de Pilar, pero gracias a Dios los pacientes tuvieron una buena evolución”, indicó.

Por su parte, Max Candia, del Departamento de Epidemiología de la Duodécima Región Sanitaria, detalló que el barrio Ytororó de la ciudad de Pilar, actualmente cuenta con una cierta cantidad de casos confirmados.

“Estamos con aumentos de positivos en la ciudad de Pilar; es la ciudad que tiene más infectados en lo que va del 2024; eso no significa que en los demás distritos no haya, hay pero son casos importados y no hay un aumento excesivo en otros lugares del departamento. El barrio Ytororó de Pilar es el que está actualmente con muchos positivos y luego hay una dispersión en los barrios”, indicó.