Caacupé: denuncian que kits escolares no llegaron para todos los alumnos

Una madre de familia decidió hacer su denuncia por la falta de útiles en la escuela Inmaculado Corazón de María. La denunciante prefirió mantener su nombre en anonimato para evitar que los directivos de la institución tomen represalias contra su hijo.

Indicó que considera una falta de respeto que no entreguen los útiles a todos los niños por igual, siendo que su hijo desde hace años es alumno de la escuela y lamentó que no lo hayan tenido en cuenta.

“A mí me parece injusto lo que le están haciendo a mi hijo y a otros niños, porque hay más alumnos que no recibieron sus kits, pero los padres no se animan a decirlo por miedo”, mencionó la denunciante anónima.

La madre también señaló que los maestros les dijeron que van a conseguir lo que falta, pero recién después de que comiencen las clases.

“Yo por mi parte, no voy a poder comprar en este momento los útiles escolares porque también tengo otra hija en otra escuela, donde tampoco le dieron. Somos una familia muy humilde y por eso nos afecta que nos hagan esto”, dijo angustiada la madre de familia.

Útiles llegaron a tiempo, pero no alcanzan

La denunciante también resaltó que preguntaron a los maestros de la escuela por qué faltan los útiles siendo que son muy pocos los alumnos en la escuela. Ante esto, recibieron la explicación de que los kits llegan basados en la cantidad de estudiantes que había el año pasado, y como ahora hay más inscriptos, por eso que no les alcanza.

La madre cuestionó la forma de actuar de los encargados de la institución y la falta de consideración del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), por no prever las necesidades de los alumnos de la casa de estudios, que se sabe alberga a numerosos niños que vienen de familias de escasos recursos.

Para más consultas llamamos a la que figura como encargada de la escuela Emilce Núñez en su celular que termina en 607. Pero no atendió nuestras llamadas. Estamos abiertos si desea referirse al caso.