Escuela celebra 50 años con refacciones solventadas por los padres

La Escuela Básica N.º 859 Héroes de la Patria dio la bienvenida a más de 1.000 estudiantes en su primer día de clases, celebrando sus 50 años de fundación con la remodelación total de los baños de primaria. Esta iniciativa fue posible gracias al esfuerzo conjunto de las familias, docentes y directivos de la escuela, que se organizaron para financiar las mejoras urgentes en la infraestructura escolar.

Con una inversión de 68 millones de guaraníes, 10 madres de la Asociación de Cooperación Escolar (ACE), se organizaron para llevar a cabo el proyecto de las reparaciones necesarias. Incluyeron la corrección de techos con goteras, repararon el techo de un salón en peligro de derrumbe, paredes con fisuras, mantenimientos varios y la renovación total de baños en condiciones precarias.

A pesar de no contar con el apoyo económico del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) ni de la Municipalidad de Luque, el compromiso de la comunidad educativa garantizó que la escuela esté en óptimas condiciones para el inicio de clases.

Ruth Sotelo, presidenta de la ACE, expresó que esta labor representó un mes de trabajo arduo para transformar el baño en espacios funcionales y seguros. “Anteriormente usaban el mismo baño, el baño tiene 50 años. Mandamos renovar los inodoros y cisternas, ahora hay baños sexados en cada ciclo, espejo, azulejamos las paredes, todo es nuevo. La obra duró un mes”, explica Sotelo.

“Absorbemos toda la responsabilidad. Varias veces escuché del Ministro decir que el aporte de la ACE no es obligatorio, dando a entender que no es necesario, es lo que la gente entiende. Y como ves, nosotros sí necesitamos de esos aportes. Mediante ese aporte mantenemos la limpieza, porque tampoco hay rubro de limpieza, no hay rubros para artículos de limpieza”, mencionó Sotelo.

La responsabilidad recae en los padres, quienes a través de sus aportes mensuales o anuales mantienen en pie a las instituciones públicas.“El aporte de los padres es lo único que mantiene en pie a todas las instituciones públicas”, enfatiza la presidenta de la ACE.

Mientras tanto, a nivel nacional, más de 1.470.000 estudiantes y 80.000 docentes retornan a las aulas, pero la realidad es que más de 4.200 escuelas, de un total de 7.500 centros educativos, aún necesitan mejoras en su infraestructura.