Día del trasplante: depende de la actitud de la gente, afirma director del INAT

El primer punto que hay que destacar es que el día internacional del trasplante es una propuesta de la Organización Nacional de Trasplante de España, país que lidera en el mundo la donación y trasplante de órganos, tejidos y células, según explicó el doctor Hugo Espinoza.

“La propuesta de que haya un día internacional de la de los trasplantes obviamente tejidos es muy bueno, porque nos permite recordar la importancia de este gran avance de la tecnología y de la ciencia médica”, indicó.

Dijo que uno mira la situación de su país, logros y desafíos, y ocurre siempre que la necesidad de órganos supera a los donantes, incluso en España, pero que la idea siempre es que esa brecha entre la gente que necesita y lo que se obtiene de órganos a partir de la donación que da la sociedad, sea la más pequeña posible. “Se lograría más si la gente estuvieron más dispuesta a donar”, afirmó.

Trasplantes dependen de la actitud ciudadana

Espinoza afirmó que trabajan todo el tiempo para que la solidaridad que parte de la ciudadanía se refleje en el número de donantes y en el número de trasplantes, ya que básicamente las condiciones están dadas para trasplantar en el país, los cuales son muy costosas; sin embargo, dijo que en gran parte dependen de la actitud de la gente y la ciudadanía.

“Lo que pasa es que vos estás ante el duelo, no es una persona nomás la que te dice tranquilamente, no “no quiero”, generalmente son mucha gente. Cuando alguien no cumple la ley, el INAT informa de eso, no es que se va y le pide permiso a la familia, se va e informa de la ley a la familia, que está en pleno duelo. Si se opone la familia -y está bien-, está de alguna manera infringiendo la ley, quien le debe castigar o reclamar el incumplimiento de la ley es la policía o la Fiscalía”, aclaró.

Agregó que son aproximadamente 260 personas que esperan un trasplante, la mayoría de córnea, pero aclaró que la córnea es un tejido, y que entre los órganos lo que más se necesita es el riñón, debido a los problemas de riñones que se registran, teniendo en cuenta que hay cerca de 2.500 dializados, es decir, la enfermedad renal crónica en nuestro país y en todos los países, sobre todo en Latinoamérica, es un problema gravísimo.

Prevención para evitar enfermedades

El doctor Hugo Espinoza destacó lo importante que es la prevención de las enfermedades, lo que pocas veces se habla, lo cual se lograría con un simple y rutinario control de peso, colesterol, presión arterial, porque al desconocer todas esas cuestiones, que son muy básicas, finalmente llevan a la insuficiencia renal crónica.

Explicó también que el trasplante de médula ósea es uno de los más costosos y que se realiza en el sistema público de salud, siendo el Hospital de Acosta Ñu y de Clínicas los principales para los niños, y el Hospital de Clínicas para adultos. El Instituto de Previsión Social (IPS) también atiende a algunos pacientes que necesitan este tipo de trasplante, pero solo a asegurados o bajo un arancel establecido para el Ministerio de Salud.

Contó que actualmente hay tres pacientes conectados cada uno a un corazón artificial, de los cuales son dos niños que están en el Acosta Ñu y un adulto que está internado en el Hospital San Jorge, siendo los niños son los más complicados de trasplantar debido a los factores para que un corazón donado sea compatible, como el tamaño, el tipo de sangre, entre otras cosas.

“Estar en ese aparataje el tiempo de espera se reduce a cero, y; sin embargo, no aparece el órgano, entonces son situaciones dramáticas, sobre todo cuando es un niño es más dramática, porque es más difícil es conseguir un corazón para un niño”, aseveró.