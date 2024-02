Director de PMT niega que guardia privado haya dirigido el tránsito antes de partido de Libertad

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Marcos Maidana, director de la Policía Municipal de Tránsito, negó “categóricamente” que un guardia de seguridad, supuesto custodio del expresidente Horacio Cartes, haya dirigido el tránsito sobre la avenida Artigas, en las inmediaciones del estadio del club Libertad, antes del encuentro de fútbol entre ese equipo y Tacuary celebrado allí el lunes.

En horas de la tarde del lunes se hicieron públicas imágenes que mostraban a un hombre no uniformado, quien sería guardia del expresidente Cartes, aparentemente dirigiendo el tránsito sobre la avenida Artigas acompañado de agentes de la Policía Municipal.

Estaba previsto que Cartes, actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y “presidente honorario” de Libertad, asista al encuentro deportivo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Maidana negó “categóricamente” que el guardia privado haya estado dirigiendo el tránsito y enfatizó que los únicos autorizados para realizar esa labor son los agentes de la Policía Municipal o la Policía Nacional.

“La persona particular está acompañando”

Agregó que en las imágenes que circularon del guardia sobre Artigas se observa también a uniformados de la Policía Municipal, quienes supuestamente eran los que en realidad estaban dirigiendo el tránsito.

“La persona particular está acompañando, no haciendo el dirigido; estuvo cerca pero no lo hizo”, dijo y agregó que el guardia pudo haber estado “acompañando y dando explicaciones sobre cuál es el portón de acceso” al estadio.

Agregó que hoy tiene previsto reunirse con el personal que estuvo a cargo de la cobertura del partido para recibir sus informes.

“No voy a tolerar nada que esté fuera de las buenas prácticas”, afirmó.