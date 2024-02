En IPS de San Juan Bautista llueve más adentro que afuera y también faltan medicamentos

La lluvia registrada en la noche de ayer inundó varios sectores del edificio de la Unidad Sanitaria del Instituto de Previsión Social (IPS), ya que presenta varios defectos estructurales.

Fueron afectadas principalmente la sala de espera del servicio de urgencias, el sector del ascensor y el de esperas del servicio de laboratorio y rayos X, en donde los funcionarios con escurridor en mano tuvieron que estar sacando el agua para no afectar los equipos ni los medicamentos.

En ese sentido, el director de esta unidad sanitaria doctor Miguel Rolón, mencionó que el edificio está con déficit, pero están informando y presentando los pedidos de reparación al área de infraestructuras del IPS Central.

“El edificio de la Unidad Sanitaria de esta ciudad es una de las infraestructuras más nuevas con que cuenta el IPS, pero aún tiene ciertos defectos. Podemos mencionar que la estructura estuvo parada en cuanto a la obra y eso ocasiona el deterioro de las estructuras y aparecen los inconvenientes”, comentó, Rolón.

Agregó que al ser una estructura reciente aún cuenta con garantías y eso se está manejando dentro del área de infraestructuras del IPS Central. “Nosotros estuvimos presentando los informes y pedidos de reparaciones y según nos informaron en diez días más estarían viniendo a reparar los inconvenientes”, añadió el director.

Falta de medicamentos y especialistas

A parte de este inconveniente, los asegurados de la previsional mencionaron que están con el mismo problema de siempre de la falta de medicamentos protocolizados y también están faltando más especialistas en esta unidad sanitaria.

Uno de los asegurados del IPS, Rafael Montiel, comentó que varios medicamentos que le fueron recetados y protocolizados hace mucho tiempo no está retirando, tales como remedios para la hipertensión. Además señaló que se debe aumentar la cantidad de especialistas para que se pueda tener un buen servicio.

“En mi caso uno de los medicamentos que debo de tomar es para la hipertensión que es amlodipina, que aproximadamente hace un año que no estoy retirando. Otro de los medicamentos es calcio con vitamina D, que tampoco lo estoy retirando”, señaló Montiel.

Explicó que en su caso debe retirar cuatro medicamentos de los cuales solo me viene uno y en ocasiones dos. El resto lastimosamente se debe comprar. “A parte de esto se tiene la imperiosa necesidad de aumentar el servicio de atención de especialistas, como otorrinolaringólogo, oftalmólogo y neurólogo”, expresó.

También mencionó que si no se retira dos veces seguidos los medicamentos, te sacan de protocolo y ese es un suplicio para los usuarios de esta unidad porque tienen que volver a consultar para incluirlos en el protocolo.

“Es un contrasentido porque no hay remedio y si no retiras en dos acciones ya te sacan de protocolo y no todos los médicos están habilitados para protocolizar al asegurado. Solo los especialistas, como por ejemplo para problemas de artrosis o articulación te pueden protocolizar un traumatólogo y para conseguir turno es un drama. No tiene sentido que te incluyan en el protocolo si no hay medicamentos. Este problema se viene arrastrando desde la época de Bataglia cuando fue presidente en IPS”, concluyó Rafael Montiel.

En ese sentido, el director Miguel Rolón, expresó que, “el déficit de medicamentos se está teniendo no solo aquí en San Juan Bautista, sino a nivel nacional. Estamos tratando de subsanar lo más rápido posible, pero la solución está en manos de los superiores”.