Múltiple accidente con heridos causa caos en el tránsito sobre Mariscal López de Asunción

Un múltiple accidente de tránsito se registró sobre la avenida Mariscal López de Asunción, en la intersección con la calle Coronel Cabrera, que generó un caos en el tráfico en la transitada avenida, repercutiendo incluso en al tránsito vehicular del centro capitalino. El principal vehículo involucrado es una camioneta Mitsubishi bordó.

“Desde lo que yo pude ver, el primer accidente que ocasionó, le tiró a un vehículo al paseo central y desde ahí yo vi que venía corriendo, más o menos a la altura de Denis Roa y Mariscal López, que es acá a una cuadra exactamente, y desde ahí vino y se llevó por delante todos los vehículos que estaban en el costado, porque convengamos que eran 17:30 más o menos, hora pico y esto era una fila, estábamos acá a metros de la parada de colectivo de Hiperseis, el señor venía y acá embistió contra otros vehículos y contra una moto, el pobre señor de la moto voló, y ahí se quedó, no conforme con eso, él quiso retroceder y huir por la calle Coronel Cabrera y ya la gente no se lo permitió”, contó una testigo del hecho.

Agregó que las personas que estaban aguardando el transporte público le cerraron el paso al conductor, debido a que la Policía Nacional tardó mucho en llegar, siendo que el Departamento de Identificaciones está a cuadras del lugar.

Conductor que causó accidente intentó huir

Según el oficial de Policía César Blanco, que estaba en el lugar, fueron dos niños y dos personas adultas las que fueron derivadas al Hospital de Trauma y agregó que tardaron en llegar debido al tráfico y por la cantidad de arterias saturadas. Afirmó que cuentan con varias imágenes de circuito cerrado de la zona y que el cargo está a cargo de la fiscala Carla Roa.

“El señor estaba que quería correr en cualquier momento y los policías de Identificaciones me dijeron que no era su jurisdicción y que llamemos a la once, tardaron más de 40 minutos en venir, mientras que los bomberos tardaron 15 a 20 minutos a llevarse a todas las personas. Gracias a Dios no hubo ningún accidente fatal. Veinte personas más o menos fueron llevadas en ambulancias”, refirió por su parte la testigo.

Contó que la persona que manejaba el vehículo que ocasionó los múltiples accidentes es una persona mayor, que estaba muy tranquila, incluso se reía y burlaba de la gente, porque la gente le reclamaba el hecho, hasta que fue derivado a la Comisaría, donde se le realizó la prueba de alcotest que arrojó resultado negativo.