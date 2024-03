Ola de calor: estudiantes sufren porque escuelas no están preparadas para enfrentar las altas temperaturas

“¡Señor, señor, el baño no tiene agua, no funciona!”, exclamaban esta siesta los alumnos más pequeños de la escuela Clara Piacentini de Cacace, del barrio Santa Ana, durante un recorrido de ABC por la institución educativa. Los chicos afirman que el agua, de extremo consumo ante la ola de calor, no alcanza a toda la institución y, por ende, tampoco llega a los sanitarios.

En otro rincón del centro escolar, los alumnos del noveno grado daban clases en un pequeño escenario, sin ventilación y entre las conservadoras del almuerzo escolar amontonadas en el mismo espacio, con una sensación térmica que a la siesta alcanzó los 47,2°C, según la Dirección de Meteorología e Hidrología.

El escenario no tiene iluminación. Los estudiantes dan las lecciones casi a oscuras de 13:00 a 17:00, todos los días.

Se utiliza este escenario desde hace por lo menos tres años, debido a que faltan aulas, explicaron. A esto se suma el mal estado de los sanitarios, que funcionan con agua estancada.

La situación de la escuela Piacentini es una muestra de que las instituciones educativas no están en condiciones de enfrentar el calor extremo, característico de nuestro país, ante el abandono del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Meteorología anunció que las temperaturas superiores a los 40°C continuarán hasta el sábado, cuanto menos.

Ola de calor: quedaron sin clases luego de explosión de transformador en su escuela

Entretanto, cerca de 400 alumnos matriculados en la escuela básica N°1 República Argentina, quedaron sin clases hasta nuevo aviso luego de que esta mañana, el transformador explotara y generara llamas en las instalaciones. El sistema eléctrico es muy antiguo y no abastece en las jornadas de extremo calor, como sucedió hoy, dijo el director de la escuela, Cristian Díaz.

“Los técnicos nos dijeron que G. 800.000 cuesta reponer el cableado para volver a tener luz. Pero esa es solo una solución parche, con eso no reparamos el sistema de electricidad y podemos volver a tener el mismo drama”, lamentó.

Por la tarde, Díaz confirmó que ningún funcionario del MEC se acercó hasta el local escolar, ubicado en pleno microcentro capitalino, cerca de varios edificios de la cartera educativa. “Hasta ahora nadie del ministerio vino a ver cómo está la escuela, ni tenemos los recursos de Gratuidad, que todavía no desembolsaron”, apuntó.

Ola de calor: Faltan 8.083 ventiladores en las salas de clase

El ministro de Educación, Luis Ramírez, consultado sobre la cantidad de ventiladores que son necesarios en los locales escolares, dijo esta mañana que no tenía la cifra en ese momento.

Según los datos de microplanificación del MEC, 8.083 aulas requieren de estos ventiladores para llegar a 110.347 alumnos y 9.426 salas de clase necesitan acondicionadores de aire en todo el país. Son cifras que remitieron los directores de los centros escolares para iniciar las clases este año.

Ante la ola de calor y cómo enfrentarla, Ramírez señaló: “muchas escuelas tienen esas famosas ventanas balancines, que no permiten la entrada buena de mucho aire, no permite la entrada de luz, entonces estamos cambiando, a partir de ahora en las aulas se tienen que construir con grandes ventanales y los techos altos”. Agregó que pedirán una ampliación presupuestaria para adquirir ventiladores.

Ramírez habló ayer en una audiencia pública en el Congreso, sobre el proyecto “Hambre cero”. Afirmó que es mejor invertir en el almuerzo escolar antes que en el desayuno y alegó que la evidencia científica destaca el ayuno intermitente.