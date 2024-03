Caso Pablo Benegas: jueza rechaza revisión de medidas y cantante seguirá en prisión

“Asimismo, conforme a las constancias de autos Pablo Gabriel Benegas Masi ha sido acusado por los tipos penales considerados graves previstos en los Arts. 135A inc. 1° y 5°, y 130 inc. 1° del Código Penal (abuso sexual en niños y abuso sexual en personas indefensas), cuyas expectativas de pena son de hasta 3 y 15 años de pena privativa de libertad respectivamente, Por lo que conforme a los tipos penales imputados y la alta expectativa de pena de los mismos, no se desvirtúa el peligro de fuga”.