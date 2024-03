Esto es lo que debe tener un kit de emergencia para sobrellevar un corte de luz durante una ola de calor

En plena ola de calor, no pasa un día sin que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) deje sin electricidad a la población. No te vamos a mentir: es poco lo que se puede hacer para pasarla no digamos bien, pero al menos con cierta dignidad y sin sufrir mayores perjuicios.

Pero un kit de supervivencia para la casa especialmente diseñado para sobrevivir al extenuante calor puede ayudar un poquito a hacer la situación más llevadera.

Por otro lado, cuando se corta la luz o la energía va y viene, nunca se sabe cuánto durará la situación. Así que es importante estar prevenido. Lo que se dice: esperar lo mejor (que vuelva la energía eléctrica enseguida y no se corte más), pero prepararse para lo peor (que el corte dure varias horas, incluso días).

Es crucial que todos los miembros de la familia sepan dónde está ubicado el kit de emergencia para que cualquiera pueda acceder a él rápidamente en caso de necesidad.

Elementos esenciales del kit de emergencia para un corte de luz durante una ola de calor

Batería externa de celular

Una batería externa completamente cargada es esencial para asegurar que puedas mantener tu teléfono operativo y comunicarte con familiares o servicios de emergencia si es necesario.

Termo para agua fría

Un termo con aislamiento térmico puede ser crucial para mantener el agua fría durante más tiempo, proporcionándote una fuente constante de hidratación fresca a lo largo del día.

Ventilador de mano

Un pequeño ventilador portátil de mano marcará la diferencia entre el sofoco y el alivio. Es recomendable chequear que esté siempre con la batería cargada.

Espiral o repelente de mosquitos

Los mosquitos pueden ser especialmente molestos en días de calor, y al estar las ventanas abiertas, su presencia se hace más notoria. Incluí en tu kit un espiral o repelente de mosquitos para poder mantenerlos a raya y asegurarte un ambiente más confortable.

Abanico o pantalla

Aunque parezca un método tradicional, un abanico o pantalla de karanda’y puede ser tu mejor aliado para generar una corriente de aire fresco. Es ligero, no requiere energía y es efectivo; perfecto para refrescarte de manera inmediata.

Linterna o luces LED a pilas

La falta de electricidad también significa falta de iluminación si el corte es nocturno. Mantené una linterna o luces LED a pilas en tu kit para asegurarte de poder moverte de manera segura en tu hogar durante la noche. Recordá chequear las pilas regularmente.

Botellas de agua congeladas

Antes de un día de calor extremo, una excelente idea es congelar varias botellas de agua para incluirlas en tu heladera y así mantener los alimentos frescos por más tiempo en caso de un corte de luz. Además, podés usarlas para refrescarte.

Conservas y alimentos no perecederos

Tener a mano alimentos que no requieran refrigeración te permitirá alimentarte sin preocupaciones durante el corte de luz. Optá por conservas, frutas frescas, barritas de cereales, y asegurate de tener un abrelatas manual si es necesario.

Consejos prácticos para sobrellevar un corte de luz durante una ola de calor

No abras la Heladera

Evitá abrir la heladera o el freezer mientras dure el corte de luz. Cada vez que lo hacés, el frío se escapa, incrementando el riesgo de que tus alimentos se descompongan más rápido.

Mantené las cortinas cerradas

Durante el día, mantené las cortinas o persianas cerradas para evitar que el sol caliente en exceso las habitaciones. Esto ayudará a mantener tu hogar un poco menos sofocante.

Organizá actividades de bajo esfuerzo

En días de altísimas temperaturas y sin electricidad, es importante evitar actividades que requieran un esfuerzo físico significativo, ya que esto puede aumentar tu temperatura corporal. Optá por leer un libro, dibujar, o simplemente relajarte.

Mantenete hidratado

La hidratación es clave en situaciones de calor extremo. Asegurate de beber agua regularmente, incluso si no sentís sed, para evitar la deshidratación.

Vestite con ropa ligera

Elegí ropa de colores claros y materiales ligeros y transpirables como el algodón. Esto permitirá que tu cuerpo se mantenga fresco más fácilmente.

Estar preparados con un kit de emergencia para cortes de luz en días de extremo calor no solo te permitirá enfrentar mejor la situación, sino que también te proporcionará una mayor tranquilidad. Seguí estos consejos y asegurate de tener todo listo para afrontar estos desafíos con mayor comodidad y seguridad.